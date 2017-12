Bovenden strebt das Triple an

+ Alex Schneehain

Göttingen. Nach dem Hallenfußball-Turnier in der Sparkassen-Arena ist vor dem Turnier des Bovender SV. In der Sporthalle am Wurzelbruchweg steigen am 2. und 3. Januar die Vorrundengruppen eins und zwei um den Wanderpokal des Flecken Bovenden. Es ist das höchstrangige Turnier in der Veranstaltungsserie des BSV, der im vergangenen Jahr sein eigenes Turnier zum zweiten Mal in Folge gewann. Nun soll das Triple klargemacht werden. „Die Mannschaft ist in den letzten Jahren sehr stark zusammengewachsen und der Teamgeist ist unglaublich“, begründet Klubchef Alex Schneehain.