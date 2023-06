Bovender SV bestätigt neues Quintett für neue Saison

Von Schwarz-Gelb zu Schwarz-Gelb: Aaron Ludwig (am Ball gegen Georgsmarienhüttes Leo Tiemeier) wechselt von den 05-A-Junioren zum Bovender SV. © Hubert Jelinek/gsd

Fußball-Landesligaaufsteiger Bovender SV hat fünf neue Spieler für die kommende Saison bestätigt.

Göttingen – Nachdem der Bovender SV als Aufsteiger in die Fußball-Landesliga in der vergangenen Woche mit Seiger, Onal, Önder und Akyol die ersten vier Neuen vorgestellt hat, folgt nun der zweite Teil mit weiteren Spielern, die allesamt zum ersten Mal Landesligaluft im Seniorenfußball schnuppern werden, womit der Liga-Neuling mehrere HNA-Meldungen offiziell bestätigt.

Joschua Fritsch (SG Lenglern): Mit dem 20-jährigen Joschi Fritsch von der SG Lenglern verstärkt uns ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der sowohl auf den Außen, als auch im Angriffszentrum beheimatet ist und uns neben guter Technik, Ballsicherheit und Zug zum Tor vor allem taktisch mehr Variabilität geben wird. Joschi wurde in der U 19 bei 05 ausgebildet, startete seine Karriere im Herrenbereich bei unseren Nachbarn der SG Lenglern.

Jannes Metje (FC Weser): Selten hat ein Spieler bei einem Probetraining für so viel Furore gesorgt wie der 20-jährige Neuzugang vom FC Weser. Bereits nach 30 Minuten war dem Trainerteam klar: „Den müssen wir zum BSV holen“. Dynamik, Technik, Passschärfe und dazu noch eine gesunde Selbsteinschätzung sind Qualitäten, die uns bei Linksfuß Jannes sofort positiv auffielen. Bestätigt wurde dieser Ersteindruck, als nach Trainingsende einige Mitspieler aktiv Kontakt zu den Trainern suchten und sich für eine Verpflichtung Jannes’ einsetzten. Auch das gibt es sehr selten. Insofern freuen wir uns sehr auf ein großes Talent.

Jan-Niklas Blum (SV Moringen): Ebenfalls aus dem Landkreis Northeim stößt ein neuer Keeper zum BSV. Jan-Niklas hat seine Stärken vor allem im Spielaufbau und auf der Linie, ist zudem sehr intelligent und reflektiert. Der 25-Jährige wagt den Sprung aus der Kreisliga, zeigte in Moringen jedoch über Jahre konstante Leistungen, sodass er den nächsten Schritt sicher schaffen wird.

Aaron Ludwig (Göttingen 05 U 19): Der Ur-Bovender Aaron Ludwig wurde bis zur C-Jugend beim BSV ausgebildet, wechselte anschließend zum I. SC Göttingen 05 und kehrt nun aus der U 19 der 05er ein Jahr früher als ursprünglich geplant an den Südring zurück. Der physisch starke Linksfuß, der defensiv wie offensiv agieren kann, kickte als Kind im Garten mit BSV-Legende Timo Hichert und versprach diesem: „Irgendwann werde ich auch beim BSV in der 1. Herren spielen und dein Nachfolger.“ Gesagt, getan: Zu Ehren Aarons gibt Timo „seine“ Nummer 11 frei: „Aarons Entwicklung freut mich riesig“, so Mentalitätsmonster Timo, der zurzeit beruflich bedingt in Singapur weilt.

Robert Merfert (SC Heiligenstadt): Robert wurde quasi in der Uni-Liga gecastet. Dank einiger BSV-Spieler, mit denen er bei „Dynamo Durstig“ für Furore sorgte, führte sein Weg zum Probetraining und schließlich zur festen Verpflichtung für die Landesliga. Der 25-jährige Spieler für die rechte Mittelfeldseite besitzt ein starkes Spielverständnis, ist sehr uneigennützig und ein absoluter Teamplayer. Nicht ohne Grund durfte er in seinem letzten Spiel beim Thüringenligisten die Kapitänsbinde tragen.

Am 3. Juli um 17.30 Uhr stellt der BSV sein neues Team vor. (gsd/nh)