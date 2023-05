Doppelerfolg für Göttinger LG-Dreispringerin Wittmann

Siegte in Darmstadt und Garbsen: Kira Wittmann (LG Göttingen). © Hubert Jelinek/gsd

Schon sehr ordentliche Frühform bewiesen die Göttinger Leichtathletinnen und Leichtathleten bei diversen Wettkämpfen in den vergangenen Tagen.

Göttingen – Dabei ragte Dreispringerin Kira Wittmann heraus, die in Darmstadt deutsche Hochschulmeisterin wurde und beim traditionellen Leichtathletik-Meeting in Garbsen ebenfalls den ersten Platz belegte.

Bei den Hochschulmeisterschaften sprang Kommissar-Anwärterin Wittmann am Himmelfahrtstag 13,68 Meter. In Garbsen legte sie dann am Wochenende noch zehn Zentimeter drauf, gewann mit 13,78 Meter. Bei diesem Wettkampf war auch die EM-Vierte Neele Eckhardt-Noack am Start und belegte den dritten Platz nach einem eher weniger gelungenen Auftritt mit 13,47 Meter.

Neben den beiden Dreispringerinnen von der LG Göttingen rückte auch Weitspringerin Merle Homeier wieder in den Blickpunkt. Bei den Hochschulmeisterschaften wurde sie mit 6,37 Meter Zweite hinter Mikaelle Assani (Karlsruhe, 6,61m), berichtete Trainer Frank Reinhardt. Auch sie trat dann in Garbsen an und kam mit 6,43 Meter zu einer neuen Saisonbestleistung. Am Ende stand Platz zwei hinter Lea-Jasmin Riecke (Mitteldeutscher Sportclub, 6,57m).

Göttingens 800-Meter-Hoffnung Luis Oberbeck machte ebenfalls auf sich aufmerksam. Bei der 7. Langen Laufnacht in Karlsruhe lief er in seiner Spezialdisziplin 1:46,35 Minuten und wurde damit Dritter in diesem Wettbewerb. Damit steigerte er seine Bestmarke um zwei Sekunden. )haz/gsd)