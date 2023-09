Dreierpack von Reinke für Göttingen 05 beim 4:2 gegen Bovender SV

Von: Helmut Anschütz

Laufduell an der Außenlinie: Bovendens 1:0-Torschütze Dennis Falinski (links) kann den 05er Linus Nolte (rechts) nicht aufhalten. © Hubert Jelinek/gsd

Vor 333 Zuschauern hat Göttingen 05 das Derby in der Fußball-Landesliga gegen den Bovender SV mit 4:2 (2:2)-für sich entschieden und klettert zumindest vorübergehend auf Platz eins zurück.

Göttingen – Geprägt ist das Duell gegen den Aufsteiger durch drei Tore von Florian Reinke für die 05er.

Bovendens Matchplan ist nach nur 13 Minuten praktisch über den Haufen geworfen. Torwart Nima Eslami unterläuft außerhalb des Strafraums ein Handspiel - Schiri Liam Maurits Draf zeigt sofort Rot. Bovenden damit rund 80 Minuten in Unterzahl, eine schwere Bürde! 05 reißt die Partie in der Anfangsphase an sich, dominiert sie. Jannik Hartwig hat Pech mit einem kuriosen Latten/Pfosten-Treffer – selbst Bovendens Coach Nils Reutter sieht den Ball hinter der Linie.

Mit dem fast ersten sinnvollen Angriff stellte BSV-Torjäger Dennis Falinski die Begegnung auf den Kopf - 0:1. Aber die Bovender Freude währt nur knapp zwei Minuten. Reinke trifft links unten zum schnellen Ausgleich. Und wiederum nur gut 120 Sekunden später ist der 05er wieder zur Stelle, trifft diesmal von der linken Seite. Doch Bovenden wehrt sich zunächst auch zu zehnt gut und kommt bei einem der eher wenigen Angriffe durch Sven Iloge noch vor der Pause zum 2:2 (43.).

Nach gut einer Stunde ist es erneut Flo Reinke mit der nächsten guten Chancen für das Team von Trainer Jozo Brinkwerth. Danach kann BSV-Ersatzkeeper Jan-Niklas Blum bei einem Hartwig-Kopfball gerade noch klären. Die Partie wird immer hitziger, kurzzeitig kommt"s sogar zu einer Rudel-Bildung. Glücklicherweise beruhigen sich die Gemüter wieder.

In der 70. Minute ist es der eingewechselte Neuzugang Raphael Polczyk, der nach einem Rückpass von Gerbi Kaplan flach zum 3:2 trifft. Acht Minuten vor Schluss macht Reinke seinen Dreierpack mit einem Flachschuss zum 4:2 komplett. Von Bovenden ist in der zweiten Hälfte offensiv fast gar nicht mehr zu sehen - wohl auch der Tribut der langen Unterzahl. Gerbi Kaplan und Jannis Wenzel haben in den letzten Minuten noch zwei gute Chancen zu einem höheren Ergebnis.

Am Ende ist das 4:2 für die Schwarz-Gelben hochverdient - und die richtige Einstimmung zum Derby bei der SVG Göttingen. (Helmut Anschütz/gsd)