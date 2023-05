Dreimal Duymelinck zum 5:1 bei Göttingen 05: Nörten im Bezirkspokal-Finale

Von: Helmut Anschütz

Energisch im Angriff: Göttingens Gerbi Kaplan (am Ball) setzt sich gegen Nörtens Leon Rüffer und Torwart Dominik Hillemann durch, die beide ins Straucheln kommen. © Hubert Jelinek/gsd

Das war eine klare Sache! Durch einen ungefährdeten 5:1 (4:1)-Sieg beim Göttingen 05 zieht der SSV Nörten ins Finale des Fußball-Bezirkspokals ein.

Göttingen – Vor 575 Zuschauern macht das Team von Trainer Oliver Gremmes die Partie schon in der ersten Halbzeit klar. Das Endspiel wird am 17. oder 18. Juni in Nörten ausgetragen, Gegner ist dann der Landesliga-Zweite MTV Wolfenbüttel, der bei Bezirksligist Germania Bleckenstedt mit 2:1 gewinnt.

Die ersten Minuten sind ganz nach dem Geschmack der in Göttingen erneut guten Fußball-Kulisse. Schon nach zwei Minnten köpft Torjäger Nils Hillemann eine Flanke von Lucas Duymelinck in die Maschen des 05-Gehäuses - so hatten sich die Gelben den Auftakt gegen die in schwarz angetretenen SSVer nicht vorgestellt. Und die 05er sind zunächst auch unbeeindruckt, antworten nach einer weiteren Duymelinck-Chance mit dem 1:1 (5.). Nörtens Elfer (Sinram-Krückeberg) legt den 05-Elfer (Kleinke). „Derby-Gerbi“ Kaplan lässt Nörtens Keeper Dominik Hillemann bei dem Strafstoß keine Chance.

Und das muntere Toreschießen geht gleich weiter!

11. Minute: Duymelinck flach an den linken Innenpfosten zum 2:1 für die Gäste - Jubel bei den vielen SSV-Fans.

24. Minute: Göttingens Hartwig mit der Hand am Ball - Strafstoß für Nörten. Duymelinck links rein zum 3:1.

Dazwischen haben Hartwig und Nolte zwei gute Möglichkeiten für die Göttinger, der Ball knapp in der Nähe von Latte und Pfosten. Eine sehenswerte, abwechslungsreiche Partie mit Offensiv-Charakter und Torszenen en masse. Nach 32 Minuten die nächste Nolte-Chance. 180 Sekunden später ist SSV-Spielmacher Thorben Rudolph im Fokus:

35. Minute: Rudolph flach links in die lange Ecke - Nörten stellt auf 4:1. Doch 05 hält weiter dagegen. Weitere Gelegenheiten noch vor der Pause für Kaplan, Mats Kleinke und Noah Tacke. Diese erste Halbzeit hat Spaß gemacht, natürlich mehr für den SSV.

Nach dem Wechsel ist Nörten wieder am Drücker. Rudolph, Duymelinck und Nils Hillemann kommen zu den nächsten Tormöglichkeiten, und auch Abwehr-Routinier Christian Horst prüft mit einem Kopfball nochmal 05-Keeper Dennis Henze (58.). Während dieses SSV-Quartett noch scheitert, macht Duymelinck seinen Tor-Gala-Auftritt mit seinem dritten Treffer zum 5:1 in der 65. Minute perfekt, als Göttingens Tacke zuvor den Ball vertändelt.

05-Coach Jozo Brinkwerth: „Wir haben in der Abwehr ein paar Fehler zu viel gemacht.“ SSV-Kollege Oliver Gremmes: „Ein verdienter Sieg! Ein großes Lob an meine Jungs! Das 0:3 im Punktspiel hat an uns genagt.“

Tore: 0:1 N. Hillemann (2.), 1:1 G. Kaplan (5., FE), 1:2 Duy- melinck (11.), 1:3 Duymelinck (24., HE), 1:4 Rudolph (35.), 1:5 Duymelinck (65.).

