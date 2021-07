Dreispringerin Eckhardt-Noack nach Geburtstag für Tokio nominiert

Olympia

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Ticket für Olympia: Neele Eckhardt-Noack. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Doppelter Grund zur Freude bei Neele Eckhardt-Noack: Die Top-Dreispringerin der LG Göttingen wurde vom Deutschen Olympischen Sport-Bund (DOSB) für die Olympischen Spiele in Tokio (Beginn 23. Juli) nominiert. Zwei Tage zuvor feierte sie am vergangenen Freitag ihren 29. Geburtstag.

Göttingen – „Ich bin sehr glücklich“, meinte die amtierende deutsche Meisterin am Sonntag gegenüber der HNA. Bei Olympia zu starten, sei schon immer ein Traum von ihr gewesen. Nach mehreren Wettkämpfen im Mai und Juni pausierte sie am vergangenen Wochenende.

In dieser Woche wird sie in Hannover, wo sie inzwischen mit ihrem Mann Richard lebt, allein trainieren. Trainer Frank Reinhardt fliegt mit Dreispringerin Kira Wittmann und Weitspringerin Merle Homeier zur U 23-EM nach Tallinn (Estland). Eckhardt-Noack fliegt am 19. Juli in ein „Pre-Camp“ des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in den Süden Japans. Am 29. Juli geht’s nach Tokio, wo am 30. die Dreisprung-Qualifikation steigt und am 1. August dann das Finale. (haz/gsd)