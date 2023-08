Dreispringerin Kira Wittmann: „Freue mich auf die WM in Budapest“

Von: Walter Gleitze

Abgehoben Richtung Budapest: Dreispringerin Kira Wittmann von der LG Göttingen ist bei der heute beginnenden WM in Ungarn dabei. © Hubert Jelinek/gsd

Wenn heute die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest beginnen, ist auch Kira Wittmann von der LG Göttingen am Start.

Göttingen – Ihre Qualifikation im Dreisprung beginnt am kommenden Mittwoch ab 19.10 Uhr. Wir sprachen mit der 23-jährigen angehenden Polizistin unter anderem über ihre Chancen, sich für das Finale qualifizieren zu können.

Wie sind Sie zur doch recht anspruchsvollen Disziplin des Dreisprungs gekommen und in welchem Alter haben Sie damit begonnen?

Ich habe mit zwölf Jahren in einem kleinen Verein mit der Leichtathletik in mehreren Disziplinen begonnen. Anfangs war ich eher im Sprint ganz gut und habe nebenher noch Weitsprung gemacht. Der Landestrainer, der auch mein jetziger Trainer ist, hatte mich damals nach einem Weitsprungwettkampf angesprochen, ob ich den Dreisprung nicht mal ausprobieren möchte, da meine Zubringerleistungen dafür ganz gut waren. So habe ich den Dreisprung ausprobiert, es hat direkt ganz gut funktioniert und seit 2016 habe ich mich auf den Dreisprung konzentriert.

Hatten Sie mit der Nominierung für die WM gerechnet?

Ja schon, da ich im Ranking ganz gut platziert war und die Bestätigungsnorm in der Halle schon gesprungen bin.

Welche Chancen rechnen Sie sich in Budapest aus?

Ich freue mich einfach unglaublich auf den Wettkampf und so mit den Besten der Welt an der Dreisprunganlage zu stehen. Ich würde mich natürlich über eine Saisonbestleistung oder einen Sprung in die 14 Meter-Region freuen!

Wie weit vermuten Sie, springen zu müssen, um eine Chance auf das WM-Finale zu haben?

Ich denke, ich muss persönliche Bestleistung springen, um eine Chance auf das Finale zu haben.

Sie trainieren mit Frank Reinhardt in einer Trainingsgruppe mit Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack und Weitspringerin Merle Homeier. Wie wichtig ist Ihnen diese Konstellation?

Sehr wichtig, da wir uns alle im Training gegenseitig pushen, unterstützen, motivieren und voneinander lernen können.

Wie sehr bedauern Sie den Ausfall von Neele aufgrund ihrer Verletzung?

Ich finde es superschade, dass meine Trainingspartnerin nicht dabei ist. Sie war in einer sehr guten Form, und ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir beide aus einer Trainingsgruppe gemeinsam nach Budapest gereist wären.

Ihr trainiert vornehmlich in Hannover im Leistungszentrum. Warum startet ihr trotzdem für die LG Göttingen?

Ich war vorher bei einem kleinen Verein, dem SV Quitt Ankum, der mich jedoch nachher nicht mehr so intensiv fördern und unterstützen konnte. Durch meinen jetzigen Trainer bin ich dann zur LG Göttingen gekommen, bei der ich mich sehr wohl fühle.

Wie viel Trainingsaufwand kommt pro Woche zusammen?

Je nach Trainingsphase bis zu achtmal die Woche.

Wird der Trainingsaufwand vor einem solchen Wettkampf wie der WM gesteigert oder verringert?

Der Trainingsaufwand wurde jetzt in den letzten Tagen vor der WM runtergefahren. Wir haben nur noch kurze intensive Einheiten gemacht.

Sie sind erst 23 Jahre jung. Welches Ziel haben Sie sich in den kommenden Jahren gesetzt?

Olympische Spiele sind ein sehr großes Ziel eines jeden Sportlers.

Wagen wir also einen Ausblick auf die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr? Besteht die Möglichkeit, sich dafür noch zu qualifizieren?

Die Möglichkeit besteht, und ich werde dafür auf jeden Fall alles geben!

Ihre Freiluft-Bestweite sind 13,90 Meter, in der Halle sind Sie aber schon 14,08 Meter gesprungen. Wann fallen die 14 Meter auch draußen?

Hoffentlich in Budapest!

(Walter Gleitze/gsd)