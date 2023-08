Duderstadt gegen Northeim: Saisonbeginn mit brisantem Derby

Trainer unter sich: Northeims Jürgen Bätjer (links) im Gespräch mit Duderstadts Ex-Coach Marcus Wuttke. Sie spielten früher zusammen in Rosdorf. © Hubert Jelinek/gsd

Am Samstag um 17.30 Uhr startet Handball-Oberligist Northeimer HC beim Nachbarn TV Jahn Duderstadt in der ausverkauften Duderstädter Halle „Auf der Klappe“ in die neue Saison.

Duderstadt/Northeim – Der ehemalige Drittligist ist nach durchwachsener Vorbereitung noch auf der Suche nach der richtigen Form und wird mit vielen Nachwuchsspielern antreten.

Gegner Duderstadt hofft auf einen Motivationsschub durch den Trainerwechsel: Vereinschef Ekkehard Loest sitzt wieder auf der Bank.

Etwas ernüchtert blickt NHC-Trainer Jürgen Bätjer auf die diesjährige Vorbereitung zurück: „Keine zwei Spiele in gleicher Besetzung, dazu viele Ausfälle mit kleinen Blessuren“ hätten es schwierig gemacht, eine Stamm-Sieben zu finden.

„Das Spiel gegen Duderstadt wird kein Selbstläufer“, warnt Bätjer deshalb, die zwei Punkte zum Saisonstart schon für den NHC zu buchen. In den ersten Saisonspielen werden den NHC noch viele Ausfälle behindern: „Rick Harder verletzt, Malte Wodarz seit Wochen ohne Training, Jan Mattis Heyken mit Schulterproblemen“, zählt der Coach die wichtigsten Ausfälle auf.

Nicht zu sprechen davon, dass Regisseur Finnian Lutze berufsbedingt kaum trainieren konnte und Neuzugang Alexander von Consbruch aus Studiengründen im Ausland weilt. „Aber unsere Torhüter haben eine prima Vorbereitung hingelegt. Und schließlich war die ruckelnde Vorbereitung auch die Chance für die jungen Spieler, sich zu präsentieren“, sieht der Coach die oftmals improvisierten Aufstellungen auch positiv. Karl Hoffmann, Wilhelm Baumbach und Lucas Burandt hatten viel Einsatzzeit und haben den hessischen Oberliga-Absteiger Vellmar im letzten Testspiel durchaus dominiert.

Auch Neuzugang Yurii Sokhorovych setzte sich mehrfach am Kreis durch und wird mit Joe Schuster nach dessen Rückkehr aus der langen Verletzung den Abwehrblock bilden. Doch bis dahin wird das Trainergespann Bätjer/Tim Gerstmann noch einige Spiele improvisieren müssen: „Natürlich nehmen wir die Favoritenrolle an. Die Besetzung müssen wir aber noch mal ausknobeln“, so Bätjer.

Tief stapeln – und dann überraschen?

Mit Verweis auf die Drittliga-Erfahrung vieler Spieler weist Jahn-Klubchef und Interims-Coach Ekkehard Loest natürlich dem NHC die Favoritenrolle zu: „Wir wollen es dem NHC so schwer wie möglich machen, der für mich aufgrund des erfahrenen Kaders mit Burgwedel zu den Titelfavoriten gehört“, so Loest, der sein Team zusammen mit Matthias Heim coacht. „Aber es ist ein Derby, bei dem alle Spieler für den Verein Flagge zeigen wollen, gerade auch nach dem Trainerwechsel so kurz vor dem Saisonstart“.

Denn zur allgemeinen Überraschung hatte sich der TV Jahn von Trainer Marcus Wuttke getrennt. „Atmosphärische Störungen“ zwischen Team und Trainer nannte Loest als Grund. Es sei ihm sehr schwergefallen, doch sei zuletzt die Stimmung innerhalb der Mannschaft schlechter geworden, sodass der Verein handeln musste: „Vor allem Co-Trainer Matze Heim verbindet mit Wuttke eine lange und tiefe Freundschaft, und auch ich kenne Wuttke seit Jahrzehnten“, bedauert Loest die Entscheidung. Sicher sei die Vorbereitung aufgrund von Urlaub und Abwesenheit der Spieler problematisch gewesen, doch nach dem Trainingslager und dem deutlichen 33:23-Sieg gegen Verbandsliga-Aufsteiger HSG Rhumetal blicke man nun nach vorn. „Wir haben jetzt ein gutes Gefühl und schauen nach vorn“, so der Interimscoach: „Im Duderstädter Hexenkessel wird es spannend“. (zaj)