Duderstadt im Pokal nicht angetreten

+ Uwe Viebrans

Duderstadt. Mit Befremden registrierte die HSG oha Osterode das Nicht-Antreten des TV Jahn Duderstadt in der ersten Runde des HVN-Pokals. Am Sonntag sollten die Eichsfelder bei dem Turnier in Osterode gegen den MTV Groß Lafferde (Landesliga) und Sportfreunde Söhre (Oberliga-Aufsteiger) sowie den Gastgeber spielen. Kurz vor Beginn des Turniers erfuhren die Osteröder von der Absage der Jahner, die am Samstag noch einen Test in Dittershausen (Hessen) austrugen. Kurios: Der Mannschaftsarzt der Duderstädter war vor Ort. Sieger des Turniers wurde der MTV Groß Lafferde.