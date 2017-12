Duymelinck trifft wieder für den SSV Nörten

Göttingen. Am ersten Tag des Hallenfußballturniers um den Wanderpokal des göttinger Oberbürgermeisters konnten sich die Organisatoren des Oberligisten SVG Göttingen über rund 300 Zuschauer in der S-Arena freuen,

Gleich im ersten Spiel der Sparkasse Göttingen Gruppe gab es die erste Überraschung, als die SVG als Pokalverteidiger gegen Bezirksligist Bovender SV mit 2:3 verlor. Befremdlich wirkte nicht nur für die SVG-Fans, dass sich die Mannschaft der Schwarz-Weißen in der Team-Zone allein überlassen war. Trainer Jan-Philipp Brömsen saß mit beim Kampfgericht, ein Betreuer, der sich um die Spieler kümmerte, war auch nicht zu sehen. Im schwarz-weißen Umfeld kam dies nicht gerade gut an. Bei der SVG kamen überwiegend junge Akteure zum Einsatz, zumal auch Hallenspezialist Florian Evers im Urlaub weilte. Bei der zweiten Partie der SVG, die sie mit 5:2 gegen GW Hagenberg gewann, stand dann aber Brömsen hinter der Bande, ebenfalls beim 4:3 gegen die SVG Einbeck..

4:4 der Landesligisten

Beim SSV Nörten-Hardenberg lief Lucas Duymelinck auf. Der in der Winterpause von der SVG Göttingen zu den Nörtenern zurückgekehrte Stürmer traf zwar im ersten Spiel seines Teams beim 3:0 gegen die SVG Einbeck noch nicht, doch im zweiten Spiel war Duymelinck dann zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich gegen Hagenberg erfolgreich und setzte mit dem 7:4 den Schlusspunkt. „Ich bin ausschließlich aus zeitlichen Gründen nach Nörten zurückgekehrt. Der Trainingsaufwand eines Oberligisten ist mir einfach zu viel“, meinte der Bundeswehrsoldat, dem es allerdings sportlich leidtut, nun nicht mehr höherklassig zu spielen.

Das spannendste Match am ersten Turniertag lieferten sich die beiden Landesligisten SC Hainberg und der SCW Göttingen. Die Hainberger gingen schnell mit 2:0 in Führung. Die Weender drehten das Spiel beim 3:2, gerieten aber erneut mit 3:4 in Rückstand ehe dem SCW gar in Unterzahl doch noch das 4:4 gelang.

In der REWE Möwes Gruppe wurde Bezirksligist Sparta Göttingen beim 9:1-Kantersieg gegen den TSV Seulingen seiner Rolle als Mitfavorit auf den Cup-Sieg gerecht. Hingegen enttäuschten die Seulinger auch beim 1:8 gegen den SCW Göttingen, (wg/gsd)