Ehemaliger SVG-Trainer Knut Nolte verabschiedet

Göttingen. Es waren bewegende Szenen, die sich am Mittwochabend am Sandweg vor dem vorerst letzten Derby der Fußball-Oberliga zwischen der SVG Göttingen und Eintracht Northeim abspielten.

Der langjährige Trainer der SVG, Knut Nolte, der auch die Eintracht schon trainiert hatte, wurde von SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel feierlich verabschiedet. Da gab es einige, denen die Tränen in den Augen standen ob der Leistungen, die Nolte mit „seiner“ SVG geschafft hatte - es waren immerhin zwei Aufstiege in die Oberliga in den knapp neun Jahren, die er die Schwarz-Weißen trainiert hatte, ehe er krankheitsbedingt im Oktober 2017 am Sandweg aufhören musste.

Der 59-Jährige bekam dann ein Derby zu sehen, dass ihm vor allem in der zweiten Halbzeit nicht mehr sehr viel Freude bereiten konnte. Denn da nahmen die Nickeligkeiten zu, wurde der Spielfluss zu sehr durch Fouls unterbrochen, da war plötzlich Gift im Spiel. Zwei Gelbe Karten aufseiten der SVG und fünf für Northeims Spieler sprachen da eine deutliche Sprache.

+ Göttingens Lamine Diop (weißer Dress) wird von Northeims Maskenmann Florian Mackes und Silvan Steinhoff (rechts) attackiert. © Hubert Jelinjek/gsd Am Ende aber trennte sich die SVG, die vor dem Abstieg nicht mehr zu retten ist, nach Toren von Ali Ismail (34. Minute) zur 1:0-Führung und Thorben Rudolph zum 1:1-Ausgleich von der Eintracht aus Northeim schiedlich-friedlich mit 1:1, was beide Trainer als verdient einstuften.

„In der ersten Halbzeit hat mir die SVG besser gefallen. Nach dem Wechsel wurde Northeim stärker durch eine griffige Abwehr, da wurde es mir auch zu nickelig“, beurteilte Nolte den Auftritt seiner beiden ehemaligen Vereine.

„Der Abschied vom Sandweg fällt mir sehr schwer. Durch meine Krankheit hatte ich eine lange Anlaufzeit, mich daran zu gewöhnen. Doch durch die Verabschiedung merkt man dann doch, wie man an diesem Verein hängt“, meinte Nolte vor dem Derby. Daran werde er auch noch einmal erinnert, dass er gern noch Trainer wäre. Er könne sich auch vorstellen, noch einmal ein Team zu übernehmen, zumal „ich mich auch noch nicht so alt fühle“.

Delmenhorst am Sandweg

Die SVG sei seine emotionalste Station als Trainer gewesen. Die emotionalsten Momente seien eben die beiden Aufstieg in die Oberliga gewesen. Zwischen ihm und Tunkel - dem sicherlich kongenialen Paar – sei eine richtige Freundschaft entstanden. „Die Zusammenarbeit mit ihm hat mir mit ihm extrem viel Spaß gemacht, das fehlt mir im Moment.

Mit Dennis Erkner als neuen Trainer für die kommende Saison habe die SVG einen guten Griff getan, so Noltes Einschätzung. „Ich hatte mit Thorsten Tunkel auch schon vorher mal überlegt, wer denn mich mal beerben könnte. Und in diesem Zusammenhang fiel dann auch der Name Erkner“, erinnert sich Nolte.

Zum letzten Heimspiel kommt Atlas Delmenhorst am Sonntag um 15 Uhr an den Sandweg.