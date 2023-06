Eintracht Northeim sorgt mit Frau für Furore

Teilen

Erkners Ehrung: Der Trainer (Mitte) mit SVG-Chef Karl Würzberg (links) und Vize Thorsten Tunkel (mit Wimpel). © Hubert Jelinek/gsd

Auch am vorletzten Spieltag gab es in der Fußball-Landesliga wieder diverse Auffälligkeiten.

Eintracht Northeim

„Die Partie war ein Spiegelbild unserer Saison: Wir bestimmen das Spiel, haben acht, neun hundertprozentige Chancen, nutzen aber keine und verlieren 0:2.“ So bilanzierte Trainer Philipp Weißenborn den Auftritt seiner Northeimer in Wahrenholz – die vierte Niederlage in Serie. Doch nach dieser Begegnung gab es ohnehin ein ganz anderes Thema. In der 84. Minute wechselte die Eintracht mit Jule Ahrens die mutmaßlich erste Frau in der Landesliga Braunschweig ein.

Die Stürmerin der abgestiegenen Oberliga-Kickerinnen des Vereins kam beim Stande von 0:1 in die Partie. „Das war aus der Not geboren. Nach einer Absage am Samstag brauchte ich noch jemanden. Jule kennt die Jungs, hat mit ihnen lange in der Jugend zusammengespielt und hat ihre Sache gut gemacht. Sie hatte ein paar gute Aktionen“, berichtete Weißenborn.

Und ihr Einsatz muss keine Eintagsfliege bleiben. „Unsere personelle Situation wird vermutlich leider nicht besser. Außerdem hat Jule auch schon gesagt, dass ein Heimspiel doch ganz nett wäre. Mal sehen, vielleicht ist sie Samstag am letzten Spieltag gegen Vahdet Braunschweig auch wieder dabei.“

TSV Landolfshausen/Seulingen

Zwar hat der TSV Landolfshausen/Seulingen in der Saison 2017/18 als guter Tabellensechster abgeschnitten mit 44 Punkten, doch sportlich so erfolgreich wie in dieser Saison war La/Seu noch nicht. Denn in dieser Saison kommt der TSV einen Spieltag vor Saisonende bereits auf 46 Punkte und steht auf Platz sieben.

SSV Nörten

Traumtore waren am Sonntag beim Spiel des SSV Nörten gegen Kästorf an der Tagesordnung. Und das von Akteuren, die kaum in der Torschützenliste auftauchen. Maximilian Schulz, Sohn des Ex-05er Rüdiger Schulz, versenkte mit seinem linken Fuß zwei Mal den Ball im Gästetor. Das stachelte wohl den Ehrgeiz von Linus Baar an, der sich über sein erstes Tor in der Herrenabteilung riesig freute. Auch Bent Friebe gab dem Gästekeeper mit einem sehenswerten Schuss das Nachsehen. Das alles passte zur Verabschiedung der altgedienten Dominik Hillemann und Julian Keseling.

Sparta Göttingen

Der Absteiger meldet Jan Lohmann (40) als Trainer-Nachfolger von Enrico Weiß. Bei der SVG Göttingen wurde Lohmann wieder „ausgeladen“, nachdem er sich als Coach beim TSV Holtensen eine Undiszipliniertheit geleistet hatte. Jetzt gibt’s den Tausch, da Weiß nach Holtensen wechselt. Als Co-Trainer unterstützt der bisherige Spieler Ali Nasreddine (31) den neuen Coach am Greitweg.

Göttingen 05

Erstmals seit einem halben Jahr stand Fabian Sündram beim Derby von 05 beim SC Hainberg auf dem Spielbericht. Der Torwart hatte sich in seinem Job in die Hand gesägt, musste zwei Mal operiert werden.

SVG Göttingen

Das südniedersächsische Wechsel-Karussell nimmt Fahrt auf und dreht sich dabei um zwei Ex-Spieler von Eintracht Northeim: So wird wohl Richard Hehn von der SVG zu 05 wechseln, tauscht schwarz-weiß gegen schwarz-gelb. Und Richard Rocha geht von Sparta zur SVG.

(mwa/osx/wg-gsd/haz-gsd/nh)