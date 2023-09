Eintracht Northeim und TSV La/Seu im Aufwind

Teilen

Fast im Gleichklang der Bewegung: Bovendens Til Seiger (rechts) und Nörtens später angeschlagener Malte Rode driften im Zweikampf auseinander. © Hubert Jelinek/gsd

Was rund um den fünften Spieltag in der Fußball-Landesliga los war, fassen wir in den Auffälligkeiten zusammen.

Eintracht Northeim

Dass die Northeimer nach fünf Spieltagen punktgleich mit dem Tabellenführer auf Rang zwei liegen, war nicht zwingend zu erwarten. Doch der 3:2-Erfolg in Kästorf (der vierte Sieg in Serie) machte die Eintracht zum ersten Verfolger von Braunschweigs U 23. „Nach dem Ausgleich zum 1:1 habe ich kurzzeitig befürchtet, dass die Partie womöglich kippt“, gesteht Northeims Trainer Philipp Weißenborn. „Aber wir haben das überstanden, auf einmal sind unsere Konter wieder gelaufen, und wir haben verdient gewonnen. Das war sicher nicht immer schön, aber am Ende sind nur die drei Punkte wichtig.“ Ausruhen will er sich indes natürlich nicht auf dem bisher Erreichten. „Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Drittel aller Mannschaften nach der Saison in die Bezirksliga absteigt. Darum geht es. Aber wir haben gerade einen Lauf und wollen den so lange wie möglich fortsetzen.“ (mwa)

SSV Nörten

Auch gegen den bisher gut in die Saison gestarteten Aufsteiger Bovender SV zeigten die Nörtener eine reife Leistung. Gegen ein Team, das nach Meinung von Bovendens Trainer Nils Reutter sich zeitweise auf Augenhöhe befand, imponierte die Abgezocktheit und Coolness der Mannschaft von Coach Oliver Gremmes, der sich naturgemäß sehr zufrieden zeigte mit der Leistung seines Teams, das wie in der vergangenen Saison sicherlich ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden wird. (wg/gsd)

Bovender SV

BSV-Trainer Nils Reutter zeigte sich realistisch nach der 1:3-Niederlage gegen Nörten. Zwar habe man fast auf Augenhöhe gegen diesen Gegner mithalten können, doch am Ende musste er sich eingestehen, dass sein Keeper Nima Eslami diese Niederlage durch einige reaktionsschnelle Paraden in Grenzen gehalten hat. Gleichwohl weiß auch Reutter, dass die Punkte gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt geholt werden müssen. (wg/gsd)

SVG Göttingen

Da hatten sich die Verantwortlichen der SVG Göttingen sicherlich mehr versprochen, als nur einen Punkt aus den bisherigen erst zwei Punktspielen. Wenn die Schwarz-Weißen endlich damit anfangen würden, ihre sich zweifellos bietenden und immer wieder gut herausgespielten Torchancen auch konsequent zu nutzen, wären auch die zwei verlorenen Punkte beim unbefriedigenden 1:1-Unentschieden gegen den MTV Gifhorn nicht nötig gewesen. Doch auch ein anderes Manko ist SVG-Trainer Esmir Muratovic aufgefallen: „Gegen Gifhorn haben drei bis vier Spieler unter ihren Möglichkeiten gespielt“, kritisierte er, lobte aber gleichzeitig die erneut starke Leistung von Abwehrchef André Weide. „Er spielt eine bisher herausragende Rolle“, so Muratovic. (wg/gsd)

Göttingen 05

Trotz des 1:3 in Braunschweig erfreulich: Neuzugang Benedict Chandra gab sein Debüt bei den 05ern. Der Braunschweiger studiert in Ulm, kann unter der Woche nicht am Training teilnehmen. Auch fürs nächste Derby am Freitag gegen Bovenden ist er kein Thema. Nicht erfreulich: Richard Hehn zog sich bei Eintracht II eine Innenbandverletzung zu. (haz/gsd)

TSV Landolfshausen/S.

„Es ist derzeit die Konstanz, die uns die Erfolge bringt,“ begründet TSV-Trainer Florian Jünemann den nicht unbedingt für möglich gehaltenen Höhenflug seiner Mannschaft mit nunmehr vier ungeschlagenen Spielen. Da sei eine stabile Formation erwachsen, jeder Spieler wisse, seine Rolle optimal anzugehen. Das hänge auch mit den Automatismen zusammen, die sich daraus ergeben. „An guten Tagen können wir jeden schlagen“, so Jünemanns großer Optimismus. (wg/gsd)