„Endspiel“ gegen Stadtoldendorf: Letzter Strohhalm für Plesse-Männer

Wieder dabei: Plesses Jan Crazius hat wieder mittrainiert und wird wohl zum Einsatz kommen. © Hubert Jelinek/gsd

Am vergangenen Samstag schufen die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg mit ihrem 38:28-Sieg in Warberg die Voraussetzung dafür, trotz einer insgesamt enttäuschenden Saison doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Bovenden – Am vergangenen Sonntag zerstörte der TV Stadtoldendorf mit seinem 34:31 über den Drittliga-Absteiger TV Bissendorf die HSG-Hoffnung auf das Endspiel um den Klassenerhalt.

Und seit dem vergangenen Dienstag lebt diese Hoffnung wieder: Staffelleiter Jens Schoof wertete das Spiel Stadtoldendorf gegen Bissendorf mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten gegen die Stadtoldendorfer, weil diese vergessen hatten, ihren mitwirkenden Kreisläufer Andreas Gödecke auf dem Spielberichtsbogen einzutragen.

So kommt es also am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle am Wurzelbruchweg doch noch zum Endspiel um den Klassenerhalt: Die HSG Plesse-Hardenberg (14. mit 10:40 Punkten) erwartet den TV Stadtoldendorf (13./11:39). Während dem Gast, der zu Jahresbeginn das Hinspiel mit 31:28 gewonnen hatte, aber schon ein Unentschieden zum Klassenerhalt reicht, muss die HSG gewinnen, um nach Punkten an Stadtoldendorf vorbei zu ziehen. Dadurch, dass für die beiden Teams ein Gleichstand nach Punkten nicht mehr möglich ist, fällt der direkte Vergleich als Platzierungskriterium in der Abschlusstabelle aus. Das heißt: Schon ein Sieg mit nur einem Tor Vorsprung reicht zum Klassenerhalt! Und eben diesen Sieg streben die Burgenhandballer an.

„Wir haben am Dienstag von der Wertung erfahren. Da sind dann doch alle Köpfe wieder nach oben gegangen. Nun wollen wir den Klassenerhalt auf sportlichem Wege schaffen“, blickt HSG-Trainer Patrick Schäfer zuversichtlich auf den Sonntag. Unabhängig vom Spielausgang wolle man sich „beim treuen Anhang mit einer guten Vorstellung für die Unterstützung in dieser schweren Saison“ bedanken. Die HSG muss am Sonntag zwar auf Linksaußen Eric Seibt verzichten, kann dafür aber –womöglich – auf den seit einer Woche wieder ins Training eingestiegenen Jan Crazius zurückgreifen. (eko)