Erst fünf, dann zehn Kilometer: Tunkels Leidenschaft für das Laufen

Von: Walter Gleitze

Teilen

Frühjahrs-Volkslauf mit über 3000 Teilnehmenden: Start zum fünf Kilometer-Lauf, darunter auch Thorsten Tunkel, der die anschließenden zehn Kilometer auch noch lief. © A.T. da Silva

Ein Lauf war ihm nicht genug: Thorsten Tunkel, Verantwortlicher für das Fußball-Landesliga-Team der SVG Göttingen, konnte sich beim 37. Frühjahrs-Volkslauf in Göttingen bei der Streckenfrage „Fünf oder zehn Kilometer?“´nicht so recht entscheiden.

Göttingen – „Fünf UND zehn Kilometer“, antwortete der 43-Jährige – und zog sein Vorhaben durch: Die fünf Kilometer bewältigte Tunkel am Sonntag in 21:23 min. als 49. von 386 Läufern, die zehn Kilometer in 48:31 min. als 129. von 324 Läufern.

Vor drei Jahren hatte Tunkel noch 118 Kilogramm gewogen, inzwischen sind es nur noch 73 Kilogramm. „In der Corona-Pandemie hatte ich viel Zeit, da der Fußball brach lag, über mich nachzudenken, und mich ernsthaft gefragt, ob ich so weiterleben möchte. Das wollte ich nicht mehr und habe mit dem Laufen begonnen“, erzählt Tunkel über seine neugewonnene Leidenschaft. „Ich habe meine Ernährung umgestellt, laufe derzeit um die 50 Kilometer pro Woche. Seitdem ich laufe, bin ich ein glücklicherer Mensch.“

Mittlerweile ist er vier Halbmarathons gelaufen, zwei in Berlin einen in Hannover und einen in Kassel. Jetzt bereitet sich Tunkel, der auch 2. Vorsitzender und Fußball-Abteilungsleiter bei der SVG Göttingen ist, auf seinen ersten Marathon vor, den er im Oktober in Frankfurt bewältigen möchte. Doch das reicht ihm noch nicht. Im Februar 2024 will er bei der Brocken-Challenge auf den 80 bis 86 km von Göttingen zum Brocken im Harz auch noch 1900 Höhenmeter überwinden. Respekt! (wg/gsd)