Erster beim Zweiten: Nächstes Topspiel für Göttingen 05

Teilen

Im Vorwärtsgang: Bovendens Aaron Ludwig (am Ball) im Laufduell mit Lengedes Felix Karger. © Hubert Jelinek/gsd

Ein absolutes Topspiel für Tabellenführer Göttingen 05, ein Nachbarschaftsderby in Bovenden und ambitionierte Gäste für La/Seu und die SVG: der 5. Spieltag der Fußall-Landesliga hat es in sich.

Eintracht Braunschweig II - Göttingen 05 (Sa., 15 Uhr). Wer kann in diesem Spitzenspiel seine Position behaupten: die Blau-Gelben als Zweiter oder die Schwarz-Gelben als Tabellenführer? 05-Coach Jozo Brinkwerth hat sich die U 23 der Eintracht im Spiel gegen Lupo Wolfsburg angeschaut. „Eine technisch starke Mannschaft“, so seine Erkenntnis über das Team von Trainer und Ex-Profi Marc Pfitzner. Zu den Korsettstangen der Braunschweiger zählen Torjäger Ebeling (vier Treffer) und der zurückgekehrte Routinier Damir Vrancic, der sich einst mit seinem Freistoßtor kurz vor Schluss in Ingolstadt zum Zweitliga-Aufstieg unsterblich gemacht hat. Bei 05 fehlt Raphael Polczyk (Oberschenkel) und wohl auch Richard Hehn (Beruf).

Bovender SV - SSV Nörten (Sa., 17.45 Uhr). Eine gemeinsame Vergangenheit bei Eintracht Northeim verbindet die beiden Trainer Nils Reutter (BSV) und Oliver Gremmes (Nörten). Die Ansprüche der beiden Nachbarschaftskontrahenten klaffen naturgemäß aber weit auseinander. Während es für Aufsteiger Bovenden zunächst nur um den Klassenerhalt geht, will der SSV als Bezirkspokalsieger ganz oben angreifen. Der Respekt vor dem spielstarken BSV ist in Nörten dennoch groß. Zu Recht, denn die Gastgeber ließen dem ersten Saisonsieg gegen Lengede zuletzt ein überzeugendes 2:2 bei Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn folgen.

TSV Landolfshausen/Seulingen - Türk Gücü Helmstedt (So., 15 Uhr). Ebenfalls ein 2:2 gegen einen Oberliga-Absteiger schaffte auch La/Seu. Zuvor das überragende 5:2 gegen Vizemeister MTV Wolfenbüttel und der Auswärtssieg in Lehndorf. Der selbsternannte Doppel-Dorfverein mausert sich so langsam zu einem Spitzenteam der Landesliga, so scheint es. Mit Türk Gücü Helmstedt kommt der nächste ambitionierte Gegner nach Seulingen. So schlecht wie die 1:8-Klatsche vor drei Wochen bei 05 es aussehen lässt, sind die Helmstedter jedenfalls nicht. Dennoch winken die nächsten Punkte und damit ein Platz in der Spitzengruppe für La/Seu.

SVG Göttingen - MTV Gifhorn (So., 15 Uhr). Der Tabellen-14. gegen den Tabellen-13. – wer kriegt die Kurve nach oben? „Wir haben noch Wut im Bauch von der Northeim-Niederlage“, sagt SVG-Vize Thorsten Tunkel. „Die wollen wir jetzt in positive Energie umwandeln.“ Amin Al-Debek kann dabei nicht mithelfen nach der Ampelkarte gegen Eintracht! Auch Mühlhaus fehlt. Moreno und Daube sind zurück. (ana/haz-gsd)