Erster Blindenfußball-Test: Deutschland schlägt Türkei 1:0

Göttingen. Toller Achtungserfolg für die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft: Im ersten der drei Testspiele in Göttingen und Northeim kam das Team von Bundestrainer Uli Pfisterer auf dem Kunstrasenplatz neben dem Jahnstadion zu einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen die Türkei. Dabei sind die Türken nicht irgendwer – sie stellen den amtierenden Europameister!

Umjubelter Torschütze war Alexander Fangmann vom MTV Stuttgart gegen Ende der ersten Halbzeit, der unten rechts einlochte. „Der Treffer ist nur gefallen, weil wir jetzt nicht mehr auf Handball-, sondern auf Hockey-Tore spielen“, kommentierte Pfisterer das goldene Tor der deutschen Mannschaft.

Deutschland ohne zwei

Vorher und nachher lieferten sich beide Teams einen harten Fight, Kämpfe Mann gegen Mann an der Metallbande und harte Verteidigungsarbeit. „Die Türken sind ein ernst zu nehmender Gegner für uns“, meinte Deutschlands Teammanager Rolf Husmann, einst Stürmer bei Göttingen 05 und der SVG Göttingen.

„Wer wird siegen – Deutschland!“. Mit dieser lautstarken Einschwörung stimmte sich das deutsche Team vorm Anpfiff emotional ein. Und so gingen Fangmann & Co. auch ohne Stammspieler Ali Pektas und Nachwuchstalent Jonathan Tönsing auch zur Sache, nachdem vor allem die Türken ihre Nationalhymne inbrünstig mitgeschmettert hatten.

Zweites Spiel in Northeim

Nach der Halbzeit ging es in der zweiten Hälfte bei effektiver Spielzeit (ebenso neu wie die Hockey-Tore) weiter hart zur Sache. Wie Bundestrainer Pfisterer feuerte auch der englische Coach der Türken, John Ball, sein Team immer wieder an – allerdings per Dolmetscher. Am Ende blieb es beim knappen 1:0 für die Gastgeber. Pfisterer: „Wir hatten mehr Schüsse als die Türken, standen hinten kompakt und haben auch körperlich zugelegt. Überrascht war ich, dass die Türken technisch nicht besser als wir waren. Dieser Sieg war wichtig für die Köpfe. Das ist eine gute Basis für die weiteren Tests gegen die türkische Mannschaft.“

Das zweite Spiel gegen die türkische Mannschaft steigt am Samstag um 14 Uhr in Northeim auf dem Kunstrasenplatz im Gustav-Wegner-Stadion, ehe die Testserie zur Vorbereitung auf die EM im August in Berlin mit dem dritten Match am Sonntag um 13.30 Uhr wieder im Göttinger Jahnstadion abgeschlossen wird. (gsd)

Von Helmut Anschütz