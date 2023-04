Erster Hainberg-Sieg kommt aus Namibia

Krasse Gegensätze: Stille Freude bei Nörtens Doppel-Torschützen Nils Hillemann (vorn) und Enttäuschung bei den SVGern Yannis Fischer (21), Torwart Omar Younes und Alexander Kern (14). © Ottmar Schirmacher

Was sich rund um den 27. Spieltag in der Fußball-Landesliga tat, fassen wir in den Auffälligkeiten zusammen.

SSV Nörten - SVG Göttingen

Welcher Trainer will nicht gern mit seiner Mannschaft ein Spiel gewinnen? Das ist einfach die Regel. Dass aber mit Ausnahme der Anhänger und vielleicht auch einiger Spieler die Spielbewertung von Seiten der betroffenen Trainer übereinstimmend ausfällt, ist keinesfalls immer die Regel. Nach der Landesligapartie zwischen dem SSV Nörten und der SVG Göttingen traf das so auf Dennis Erkner (SVG) und Oliver Gremmes (Nörten) zu.

„Wir hätten hier heute gern gewonnen, aber das ist so gerecht. Wir waren in der ersten besser, in der zweiten Hälfte hat Nörten gedrückt. Damit können beide leben“, so der scheidende SVG-Trainer. Gleichwohl so bewertete auch sein Nörtener Kollege das 2:2. „Wir waren in den ersten 45 Minuten nicht so präsent, aber nach dem Wechsel hat die Mannschaft wieder alles gegeben. Zum Schluss waren wir sogar dem 3:2 näher. Aber das Ergebnis geht so in Ordnung“.

Einmal mehr im Blickpunkt stand Nörtens Torjäger Nils Hillemann, der mit zwei Treffern die Hoffnung der SVG auf einen Sieg zunichtemachte. Vorige Woche gegen den MTV Wolfenbüttel ein Viererpack, diesmal ein Doppelpack. Bei Hillemann läuft es. Das macht wohl die Routine.

SC Hainberg

„Es war eine gute Fügung, dass Ensley seit dem 1. Oktober für uns spielt“, sagt Hainbergs Vorsitzender Jörg Lohse. Der 27-jährige und nur 1,67 m große Ensley Gariseb aus Namibia, der derzeit ein Freiwilliges soziales Jahr (FsJ) bei den Hainbergern absolviert, war mit seinen drei Toren entscheidender Spieler beim 4:2-Sieg gegen den SSV Kästorf – im Übrigen der erste Sieg des Tabellenletzten am 27. Spieltag. „Ensley tut unserer Mannschaft gut“, freut sich Lohse über seinen Stürmer, der nun insgesamt sechs Treffer auf seinem Konto hat.

Eintracht Northeim

Dass die Northeimer dem Heim-Derby am Freitag gegen Göttingen 05 deutlich entspannter entgegenblicken können, haben sie vor allem einem Spieler zu verdanken: Raphael Peinemann. Mit seinen Saisontoren fünf und sechs entschied der Stürmer am Sonntag die Partie bei Germania Wolfenbüttel für sein Team. Der A-Jugendliche, der sich längst auch im Landesligateam der Herren etabliert hat, sorgt so dafür, dass auch in Abwesenheit von Ali Ismail (neun Saisontore) und Maurice Weinhardt (sieben) im Eintracht-Sturm keine Flaute herrscht.

Göttingen 05

...ist jetzt acht Mal ungeschlagen bei sieben Siegen!“Ärgerlich ist der Ausfall von Flo Reinke“, sagt Co-Trainer Jan Steiger über dessen Sprunggelenksverletzung. „Die Personallage ist sehr knapp. Viele Spieler gehen auf dem Zahnfleisch.“

TSV Landolfshausen/Seulingen

Die Landolfshäuser müssen nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen den Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel den Blick wieder nach unten richten. So geht der Dank des TSV an Göttingen 05, den SC Hainberg und auch Eintracht Northeim, die allesamt gegen die Konkurrenz von La/Seu dreifach gepunktet haben, sodass es beim Abstand von fünf Punkten auf einen Abstiegsplatz geblieben ist.

Sparta Göttingen

Noch nichts Neues gibt es in Sachen Nachfolge für Coach Rico Weiß. Der wurde bereits mehrfach mit Bezirksligist RSV Göttingen 05 als Nachfolger von Stefan Meyer in Verbindung gebracht, hat an der Benzstraße aber abgesagt. Inzwischen schwirrt das Gerücht umher, J.P. Brömsen, der bei der SG Rehbachtal wieder ausstieg, werde Meyer ablösen.

Torschützenliste

26 Tore: Homann (Lehndorf). 22 Tore: Queißer (MTV Wobü.). 20 Tore: Reich (Vorsfelde). 18 Tore: N. Hillemann (Nörten). 17 Tore: Christel (MTV Wobü.), Haberecht (Vorsfelde). 15 Tore: Zimmermann (SVG). 14 Tore: G. Kaplan (Göttingen 05), Hanse (VfL Wahrenholz). 13 Tore: Ziegner (La/Seu) u.a. 11 Tore: Reinke (Gött. 05). 10 Tore: Nolte (Göttingen 05), Steinhoff (SSV Nörten). 9 Tore: Jannis Wenzel, Florschütz (beide 05), Grunert, Ismail (beide Northeim), Kratzert (SVG). (wg-gsd/osx/mwa/haz-gsd/nh)