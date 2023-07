FC Grone sagt ab: Bovender SV schon kampflos weiter

Zwangspause: Bovendens Janis Bach (gelbes Trikot) wird bei der 0:6-Pleite im Test gegen Baunatal von Leon Lindenthal von hinten angegriffen. Am Sonntag ist der BSV wegen der Groner Spielabsage zum Zuschauen verurteilt. © Hubert Jelinek/gsd

Es geht wieder los mit den ersten Pflichtspielen der neuen Fußball-Saison. Die erste Bezirkspokalrunde ist am Wochenende angesetzt.

Göttingen – Doch es gibt schon den ersten Knalleffekt: Das Spiel Grone gegen Bovenden fällt aus, der BSV ist schon kampflos in der zweiten Runde.

FC Grone - Bovender SV. Bereits am Dienstag erhielt BSV-Fußballchef Daniel Vollbrecht einen Anruf von Grones Klubchef Lutz Renneberg. Inhalt: Wegen zu vieler verletzter und nicht zur Verfügung stehender Spieler bekommt FC-Coach Jan Ringling kein spielfähiges Team zusammen. Eine Verlegung der Partie sei auch nicht möglich. Vollbrecht: „Die Absage kommt uns aber auch nicht ungelegen, weil einige Spieler ihre Wehwehchen auskurieren können.“

TSV 08 Groß Schneen - RSV Göttingen (So., 15 Uhr). Der Bezirksligist RSV geht in diese Partie gegen den Kreisligisten als Favorit. Der TSV hatte erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst und wird daher alle Anstrengungen unternehmen, zumindest für eine Überraschung zu sorgen und alles daran setzen, in die zweite Pokalrunde einziehen zu wollen.

SC Hainberg - TSV Sudheim. (So., 15 Uhr). Ernüchtert dürften die Hainberger, die aus der Landesliga abgestiegen sind, über die Ergebnisse im Sparkasse Göttingen Cup mit den Niederlagen gegen die U 19 von Göttingen 05 (1:4) und den Kreisligisten SV Groß Ellershausen/H. (2:4) gewesen sein. Gleichwohl dürfte der kommende Ligakonkurrent TSV Sudheim schon einmal ein Gradmesser sein, wie sich die personell völlig neu aufgestellten Hainberger in den Punktspielen der Bezirksliga schlagen werden.

Weitere Spiele

Alle So., 15 Uhr: SC Rosdorf - SV Rotenberg,, SCW Göttingen - FC Gleichen, TSV Holtensen - SG Denkershausen/L., FC Sülbeck/I. - SG Lenglern, SG Dassel/S. - Sparta Göttingen.

Verlegte Spiele

Di., 1. August, 19 Uhr: SG Bergdörfer - Göttingen 05. Mi., 9. August, 19 Uhr: TSV Landolfshausen/Seulingen - SVG Göttingen.

Die SVG Göttingen bestreitet am kommenden Sonntag um 15 Uhr noch einen Test beim 1. SC Heiligenstadt in Thüringen.

Auslosung 2. Runde (9.8./16.8.)

Sieger Groß Schneen/RSV - Bovenden, Holtensen/Denkershausen - Bergdörfer/05, Solling/Osterode - SCW/Gleichen, Hainberg/Sudheim - LaSeu/SVG, Werratal/Nörten - Petershütte/Northeim, Dassel/Sparta - Rosdorf/Rotenberg. - Freilos: Sülbeck/Lenglern. wg/gsd