Flora Kliem vom ASC Göttingen: Quotenplatz für die Paralympischen Spiele

Da fliegt der Pfeil: Flora Kliem vom ASC Göttingen hat mit ihrem Bogen gerade abgezogen. In Rotterdam sicherte sie einen Quotenplatz für die Paralympics 2024. © Imago/Ralf Kuckuck

Die ersten European Para Championships sind Geschichte – am Sonntag ging die Premiere dieses Multisport-Events zu Ende.

Rotterdam/Hannover – Über knapp zwei Wochen kämpften 1500 Sportler*innen in zehn Sportarten in Rotterdam um EM-Medaillen und teilweise um Plätze für die Paralympischen Spiele. Flora Kliem vom ASC Göttingen überraschte im Para Bogensport.

Zum Abschluss steuerten die Para Badmintonspieler Thomas Wandschneider und Rick Hellmann (beide VfL Grasdorf/Team BEB) gleich drei Mal Gold (gemeinsam im Doppel und jeweils im Einzel) zur deutschen Medaillenausbeute bei.

Insgesamt gewannen die Sportler*innen aus Niedersachsen sechs Mal Edelmetall (3 Gold/1 Silber/2 Bronze) und sicherten einen Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr.

Elf Sportlerinnen und Sportler aus Niedersachsen zählten zur deutschen Delegation, die insgesamt 58 Sportler*innen umfasste.

Der Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) zieht ein Fazit aus niedersächsischer Sicht. „Sportlich haben wir eigentlich alles erlebt, souveräne Siege im Para Badminton, aber auch vorerst verpasste Paralympics-Qualifikationen im Rollstuhlbasketball. Für die größte Überraschung hat sicherlich Para Bogensportlerin Flora Kliem mit dem Gewinn des Quotenplatzes für Paris gesorgt.“, so Anders Spielmeyer, Ressortleiter Leistungssport des BSN.

Die größte Überraschung der European Para Championships aus niedersächsischer Sicht: Flora Kliem vom ASC Göttingen/Team BEB.

Die 25-Jährige hatte sich erst im Mai gemeinsam mit ihren Ärzten dazu entschieden, ihr linkes Bein amputieren zu lassen. Bisher hatte sie aus dem Rollstuhl geschossen. Ihr Training stellte sie nach und nach um, erst vor rund drei Wochen gab es dann die ersten Einheiten vom sogenannten „Stehstuhl“. In Rotterdam schied sie zwar bei der Europameisterschaft früh aus. Parallel wurde aber noch ein Quotenplatzturnier ausgetragen, in dem es um die Plätze für die Paralympics in Paris 2024 ging. Und hier drehte Kliem richtig auf, gewann Duell um Duell und stand schließlich in einem packenden Finale gegen die favorisierte Ukrainerin Shevtshenko. Nach einem 1:1 zum Auftakt hieß es bald 3:3 und dann sogar 3:5 für die Ukrainerin. Doch Kliem glich zum 5:5 aus – mit einem Stechpfeil musste die Entscheidung her. Kliem behielt die Nerven, schoss eine Neun. Die Ukrainerin eine Acht.

„Unfassbar. Ich bin am Dienstag aus dem EM-Turnier ausgeschieden und dachte, ich hänge nur hinterher. Aber ich konnte mich für das Quotenplatz-Turnier noch einmal super fokussieren. Meine internationale Premiere und dann lief es einfach so gut. Ich freue mich einfach unfassbar“, so die euphorisierte Kliem.

Mit dem Finaleinzug hatte Kliem einen Quotenplatz für die Paralympischen Spiele 2024 für die deutschen Para Bogensportlerinnen gewonnen. (red)