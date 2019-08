Zweiter Sieg der SVG Göttingen in drei Tagen

Innerhalb von nur drei Tagen verließ die SVG Göttingen den Maschpark zweimal als Sieger.

Göttingen – Nach dem 3:0 in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals setzten sich vor 680 Zuschauern die Schwarz-Weißen gegen Gastgeber Göttingen 05 auch im Punktspiel der Landesliga diesmal allerdings nur knapp mit 1:0 (1:0) durch.

Personell hatten beide Trainer gegenüber dem Pokalspiel ihre Teams verändert. Bei 05 stand Marcel Jünke für Jannis Ernst im Tor, in der Abwehr spielte der Ex-SVGer Ole Grams. Bei den Gästen fehlte Justin Taubert gelb-rotgesperrt. Für ihn spielte der Ex-Hainberger Rolf-Hendrik Ziegner. Und für Abwehrspieler Janek Brandt sollte der Spanier Josu de las Heras Vicuña die Fäden im Mittelfeld ziehen, ihm fehlte aber Spielpraxis, sodass sein Trainer Dennis Erkner sicherlich mit der Leistung von Vicuña nicht zufrieden sein konnte.

Nach acht Minuten eine erste Schrecksekunde für die Schwarz-Gelben, als Lamine Diop von links den Ball vor das Tor schlug, aber weder Florian Evers noch Nicolas Krenzek völlig freistehend aus fünf Metern das Leder über die Linie bugsieren konnten. Viel zu lange zögerte dann Krenzek, der letztlich noch abgeblockt werden konnte. Nur eine Minute später die Führungschance auf der anderen Seite, doch verzog Mehdi Mohebieh knapp links vorbei.

Kurz nach Wiederanpfiff versuchte es Ziegner mit einer Bogenlampe, doch Jünke brachte noch die Finger an den Ball zur Ecke. In der 52. Minute war es Benjamin Duell, der einen abgewehrten Ball zur SVG-Führung ins lange Toreck zirkelte. Zittern mussten die SVGer dann um diesen Sieg, denn Jannis Wenzel per direktem Freistoß aus 35 Metern (63.), Zeidan Turgay (75.) und auch Luca Bock in der Nachspielzeit scheiterten jeweils am SVG-Keeper Omar Younes.

„Diese Niederlage ist brutal. Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, es hat super gespielt“, meinte 05-Trainer Steffen Witte, während sein Gegenüber immerhin mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte. - Tor: 0:1 Duell (52.) gsd