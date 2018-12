Gebrüder Taubert vom FC Grone Alleinunterhalter

Hallenfußballturiner: Göttingen 05 und SSV Nörten/Hardenberg schon raus

+ © Hubert Jelinek/gsd Gefühlvoll ausgespielt: Northeims Finn Rettstadt (rechts) trickst Nörtens Torwart Dominik Hillemann aus. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. Der Cup-Verteidiger des 38. Hallenfußballturniers um den Pokal des Oberbürgermeisters, Bezirksligist FC Grone, zeigte bereits am ersten Turniertag in der S-Arena vor 400 Zuschauern, dass der Pokal auch in diesem Jahr an den Rehbach gehen soll.