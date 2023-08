8:1 gegen Helmstedt: Torfabrik von Göttingen 05 schon auf Hochtouren

Von: Helmut Anschütz

Wieder mal Doppeltorschütze: 05-Stürmer Gerbi Kaplan (gelber Dress) kommt hier aber gegen Helmstedts Torwart Kürsat Kocabas zu spät. © Hubert Jelinek/gsd

99 Treffer hat Göttingen 05 in der vergangenen Saison in der Fußball-Landesliga erzielt. An diese Gefährlichkeit knüpfen die Schwarz-Gelben auch in dieser Saison schon wieder an.

Göttingen – Aufsteiger Türkgücü Helmstedt wurde vor 228 Zuschauern mit einer 8:1 (3:0)-Packung nach Hause geschickt – die Torfabrik vom Maschpark arbeitet schon wieder auf Hochtouren.

„Wir haben eine bärenstarke Abwehr gestellt“, war Co-Trainer Jan Steiger absolut zufrieden. „Aber nach dem 1:3-Anschluss von Helmstedt habe ich kurz gezittert.“ Gleicher Ansicht war auch Chefcoach Jozo Brinkwerth: „Wir haben das Spiel über unsere stabile Defensive gewonnen und unser Tor 90 Minuten gut verteidigt.“

Das konnten die Helmstedter von ihrer Mannschaft in keiner Weise behaupten. Ihre Defensive war völlig ungeordnet und löchrig wie der vielzitierte Schweizer Käse. Da musste man sich fragen, wie Türkgücü am ersten Spieltag Nörten 2:1 bezwungen hatte.

Die 05er hingegen sind bereits in einer bemerkenswerten Frühform. Das Abwehrzentrum mit Bock und Lübberstedt steht sehr sicher, lässt wenig zu oder bereinigt brenzlige Situationen. Neuzugang Richard Hehn und Tacke bilden ein starkes Sechser-Pärchen. Links ist Polczyk ein Gewinn, rechts bleibt Nolte gefährlich wie eh und je, vorne sorgen Gerbi Kaplan und Reinke immer wieder für Torgefahr. So macht 05 einfach Spaß!

Reinke eröffnete den Torreigen schon nach acht Minuten, nachdem ihn Gerbi Kaplan bedient hatte. Bock traf von links flach in die lange Ecke, ehe Nolte Gästekeeper Kürsat Kocabas mit einem feinen Heber überlistete.

Nach dem 1:3 nach einem 05-Abwehrfehler hatte Helmstedts Mertens das 2:2 auf dem Schlappen, zielte aber links vorbei. 05 schüttelte sich kurz – und schlug durch Richi Hehn schnell zurück. In schöner Regelmäßigkeit ließen die Göttinger die weiteren Treffer folgen, weil Helmstedts Defensive überhaupt nicht zupackte. Gerbi Kaplan nach Reinke-Vorarbeit zum 5:1, dann eine Koproduktion vom eingewechselten Hebun auf Gerbi Kaplan zum 6:1, ehe Nolte und Hebun Kaplan jeweils nochmals links unten trafen.

„Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, meinte Gerbi Kaplan hinterher. Aber auch ein 8:1 bringt nur drei Punkte.“ Dem von vielen hoch gehandelten Aufsteiger zeigten die 05er jedenfalls die Grenzen auf.

Tore: 1:0 Reinke (8.), 2:0 Bock (32.), 3:0 Nolte (39.), 3.1 Kurtoglu (49.), 4:1 Hehn (53.), 5:1 G. Kaplan (58.), 6:1 G. Kaplan (65.), 7:1 Nolte (69.), 8:1 H. Kaplan (89.).

Besonderes Vorkommnis: Kurtoglu schießt einen von Torwart Sündram an Ada verursachten Foulelfmeter links neben das 05-Tor (74.). (Helmut Anschütz/gsd)