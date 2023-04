4:2 gegen Kästorf: Erster Sieg für Hainberg am 27. Spieltag

Teilen

Späte Führung: Der 05er Noah Tacke (am Ball gegen Braunschweigs Lars Hallesbach/20) und Frederik-Alexander Muth brachte sein Team in Führung. © Hubert Jelinek/gsd

Späte Premiere in der Fußball-Landesliga: Am 27. Spieltag kam Schlusslicht SC Hainberg zum ersten Saisonsieg, bezwang Kästorf mit 4:2.

Göttingen – Göttingen 05 konnte erst spät jubeln, Tacke und Baumgardt trafen erst in der Schlussphase. Landolfshausen/S. hatte beim 2:5 gegen den MTV Wolfenbüttel wenig zu bestellen. Sparta Göttingen verlor bei Eintracht Braunschweig II.

Göttingen 05 - BSC Acosta Braunschweig 2:0 (0:0). Die Braunschweiger machten den 05ern, die auf Routinier Gerbi Kaplan (Wadenprobleme) verzichten mussten, das Leben schwer, ließen sie kaum zur Entfaltung kommen. Nach 31 Minuten musste 05-Goalgetter Reinke verletzt vom Platz, droht nun vier bis sechs Wochen wegen einer Sprunggelenksverletzung auszufallen. Auch nach dem Wechsel präsentierte sich Acosta besser. Dem 05-Sechser Noah Tacke blieb der 1:0-Treffer per Kopfball vorbehalten. Wie bei Sparta kam die 05-Torfabrik lange nicht zurecht und erst in der Schlussphase auf Touren.

Tore: 1:0 Tacke (83.), 2:0 Baumgardt (89.).

SC Hainberg - SSV Kästorf 4:2 (1:0). Der wieselflinke Ensley Gariseb war der Held des Tages. Erst leitete er mit dem 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Sieg ein. Nachdem er auch für die 2:0-Führung verantwortlich zeichnete, die Marcel Könen auf 3:0 ausbaute, war es erneut Gariseb,der nach den beiden Anschlusstreffern der Kästorfer, beide per Foulelfmeter, mit seinem dritten Tor den ersten Saisonsieg zum 4:2 in der Nachspielzeit eintütete.

Tore: 1:0 Gariseb (45. + 1), 2:0 Gariseb (50.), 3:0 Könen (54./), 3:1 Gercke (67./FE), 3:2 Gercke (72./FE), 4:2 Gariseb (90. + 2).

TSV Landolfshausen/Seulingen - MTV Wolfenbüttel 2:5 (1:2). Schon im Frühstadium lag der Gastgeber mit 0:2 zurück, kam dann aber noch vor der Pause durch den 1:2-Anschlusstreffer durch Julian Muster zurück. Auch nach dem 2:3 durch Henne Ziegner sah es noch gut aus, doch lief der TSV dann in zwei Konter zum 2:4 und 2:5.

Tore: 0:1 Queißer (1.), 0:2 Göwecke (10.), 1:2 Muster (31), 13 Queißer (55.), 2:3 Ziegner (63.), 2:4 Kartal (76.), 2:5 Queißer (84.).

Eintracht Braunschweig II - Sparta Göttingen 3:1 (3:0). „Die zweite Halbzeit haben wir 1:0 gewonnen“, gewann Sparta-Coach Rico Weiß der Niederlage noch etwas Positives ab. Drei individuelle Fehler führten jedoch zur 3:0-Führung der Blau-Gelben. Kniepen hatte noch die Chance zum 2:3, aber der Eintracht-Torwart rettete.

Tore: 1:0 Gehde (15.), 2:0 Krischka (25.), 3:0 Gehde (30.), 3:1 Rocha (50.). (gsd)