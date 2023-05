0:2 gegen La/Seu: Eintracht Northeim trifft das Tor nicht mehr

Von: Ralf Walle

Kein Durchkommen: Im Heimspiel gegen Landolfshausen/Seulingen klärt Innenverteidiger Tim Krellmann (Zweiter von rechts) vor Northeims Angreifer Ali Ismail (rechts). © Hubert Jelinek/gsd

Vermutlich hätte Eintracht Northeim am Sonntagnachmittag auch weit länger als die 90 Minuten plus vier Minuten Nachspielzeit spielen können.

Northeim – Ein Tor hätten die Kicker um Kapitän Marc-Jannick Grunert vermutlich auch auf diese Weise nicht erzielt. Beim 0:2 (0:1) gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen offenbarte sich jedenfalls, woran es beim ehemaligen Oberligisten am meisten hapert:

Eintracht trifft das Tor nicht mehr.

Vor dem viertletzten Saisonspiel wollte Northeims Trainer Philipp Weißenborn von einem möglichen Motivationsproblem seiner Spieler nichts wissen. Allein der Umstand, in der Vorrunde gegen den TSV La/Seu eine 0:3-Schlappe kassiert zu haben, sei Motivation genug. Und auch der Umstand, mit einem Sieg im vorletzten Heimspiel der Saison die eigenen Fans zu beschenken, sowie gleichzeitig den Gegner in der Tabelle auf Distanz zu halten, sei Ansporn für eine gute Leistung.

Dementsprechend motiviert begann Eintracht auch. Den ersten Warnschuss der Gäste über das Northeimer Tor von Ladushan Ravindran (4.) beantwortete André Beuster auf ähnliche Weise: Auch der Northeimer Mittelfeldspieler zielte drüber (6.). Die dickste Chance zur Einttracht-Führung hatte Ali Ismail auf dem Kopf. Nach einem Einwurf beförderte er den Ball in Richtung langen Pfosten, wo Fredrik Grimm auf der Linie klärte (9.). Zwei Minuten später hatte Ismail den Führungstreffer auf dem Fuß, zielte aber drüber.

Die Gäste waren da kaltschnäuziger. Einen Northeimer Fehlpass an der Mittellinie schnappte sich Rolf-Hendrik Ziegner und zog sofort ab, das Kunstleder senkte sich hinter Northeims Torhüter Niklas Durau zum 0:1 ins Netz (13.).

Auch in der Folge konnte man Eintracht den Willen nicht absprechen, allein an der Umsetzung haperte es bei den Northeimern, die sich immer wieder in der dichtgestaffelten La/Seu-Defensive festliefen. Während diese sich über 90 Minuten als sattelfest erwies, offenbarte Eintracht teilweise Lücken. Eine nutzten die ansonsten völlig harmlosen Gäste zum 0:2, als nach einem Konter erst Julian Muster an Eintracht-Keeper Durau scheiterte, den Nachschuss von der Strafraumgrenze aber Malte Köhne ins rechte Eck schoss (71.). Und Eintracht: Spielte weiter nach vorn. Ismail scheiterte freistehend an La/Seu-Keeper Aleksandar Stankovic (80.), und zwei Minuten vor dem Ende traf Tristan Heine den Pfosten. „Wir haben über 90 Minuten alles versucht, der Ball geht nicht rein. Manchmal braucht man auch Glück“, haderte Northeims Trainer Weißenborn.

Am Pfingstmontag muss Eintracht bei Fast-Absteiger BSC Acosta antreten, gefolgt vom letzten Auswärtsspiel der Saison beim VfL Wahrenholz. Das letzte Punktspiel der Saison gibt es dann wieder vor eigenem Publikum: Am 10. Juni gastiert der Tabellennachbar TSC Vahdet Braunschweig im Gustav-Wegner-Stadion. (Ralf Walle)