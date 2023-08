2:0 gegen Lengede: Bovender SV freut sich über den ersten Dreier

Von: Walter Gleitze

Torchance vertan: Bovendens Aaron Ludwig (am Ball) ist von Lengedes Felix Karger nicht am Torschuss zu hindern, kann den Ball aber nicht im SV-Tor unterbringen. © Hubert Jelinek/gsd

„Wir haben unseren Plan umgesetzt, haben hinten kompakt und sicher gestanden und kaum etwas zugelassen. Das war die Grundlage für unseren Sieg“, so ein glücklicher Nils Reutter, Trainer des Aufsteigers Bovender SV, nach dem 2:0 (1:0) in der Fußball-Landesliga gegen den SV Lengede.

Göttingen – Verständlich, dass sich Reutter trotz des eher mäßigen Spiels über den ersten Sieg in der neuen Liga, in der der BSV erstmals seit Gründung spielt, freute.

„Es fühlt sich sehr gut an.“

Die erste Torchance besaßen die Gastgeber, doch der Schuss von Dennis Falinski aus 14 Metern ging nur knapp über den SV-Querbalken. In der 22. Minute war Falinski dann erfolgreicher, als er einen von Lengedes Keeper Patrick Makiela an Tobias Bredow verursachten Foulelfmeter unten links sicher versenkte zum ersten Landesligator der Bovender. Es dauerte 37 Minuten, ehe die Gäste Offensivbemühungen offenbarten, doch den Schuss von Michele Fassa bekam BSV-Torwart Jan-Niklas Blum im Nachfassen unter Kontrolle.

Nach 40 Minuten hatte Paul Mähner die Riesenchance, für Bovenden auf 2:0 zu stellen, doch sein Heber über das von Makiela in diesem Moment verwaiste Gehäuse landete hinter selbigem.

Aufregung nach sechs Minuten nach Wiederanpfiff. Als Lengedes Felix Karger bei einem Abwehrversuch in den Boden trat, war der Ball frei, den sich Aaron Ludwig schnappte, allein auf das gegnerische Tor zulief, daran aber von Makiela außerhalb des Strafraums gehindert wurde. Der SV-Keeper sah daraufhin Rot. Nur fünf Minuten später steuerte erneut Ludwig auf Ersatzkeeper Nick Grünhagen zu, der aber geschickt den Winkel verkürzen konnte. In Unterzahl schienen die Gäste aufgewacht zu sein, denn nun drängten sie vehement auf den Ausgleich, die BSV-Defensive war nicht nur ein Mal gefordert, Schlimmeres zu verhindern. Und nur drei Minuten vor dem Ende war es Fassa, der lediglich den Pfosten traf.

Zur Pause hatte Reutter für Mähner Jannes Metje eingewechselt. Dieser Wechsel machte sich aber erst nach 89 Minuten bezahlt, als Metje in den gegnerischen Strafraum eingedrungen war, maßgerecht den ebenfalls eingewechselten Moritz Hansen bediente, der nur noch einschieben musste. Riesenjubel beim Neuling, der sich damit die ersten drei Punkte in der Landesliga sicherte.

„Natürlich fällt es uns nach diesem ersten Sieg leichter, die kommenden schweren Aufgaben anzugehen. Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Aber wir müssen vor allem in der Offensive viel cooler sein“, hatte Reutter doch noch einen Kritikpunkt ausgemacht, nachdem die Konter in Überzahl viel zu fahrig und unkonzentriert vorgetragen wurden und so der Sack hätte früher zugemacht werden können. gsd

BSV: Blum - Neumann, Bach, Önder, Goddon (80. Onal) - Synofzik, Hooge (90. + 1 Seiger) - Ludwig, Mähner (46. Metje), Bredow (68. Hansen) - Falinski.

Tore: 1:0 Falinski (22./FE), 2:0 Hansen (90.).

Rote Karte: Makiela (Lengede/60.).

(Walter Gleitze/gsd)