3:1 gegen Lengede: SVG-Sieg zum Abschied von Trainer Erkner

Von: Walter Gleitze

Zweifacher Torschütze: Der SVGer Nicolas Krenzek (li.) gegen Lengedes Vincent Ibe und Laurenz Ebrecht (re). © Hubert Jelinek/gsd

Ein wenig Wehmut beschlich nach dem Schlusspfiff den zum Saisonende scheidenden Trainer Dennis Erkner.

Göttingen – Seine SVG Göttingen schenkte ihm in seinem letzten Heimspiel einen 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Lengede. Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel übergab Erkner dann noch einen SVG-Wimpel, einen SVG-Schal und ein Bild mit unterschiedlichen Fotos von ihm am Spielfeldrand.

Ob die SVG diese Fußball-Landesliga als bestes Göttinger Team beendet, entscheidet sich jedoch erst am letzten Spieltag.

„Zur Halbzeit hätten wir schon 3:0 führen müssen. Da hätte das Spiel schon entschieden sein können. Aber einfache Torchancen bekommen wir nicht rein, wohl nur die schwierigen“, meinte Erk-ner hinterher. In der Tat war das 1:0 durch Nicolas Krenzek ein Kunstschuss aus 17 Merten ins obere linke Toreck quasi mit dem Halbzeitpfiff.

Nach der Pause drückte die SVG auf die Entscheidung, die in der 55. Minute erneut Krenzek mit seinem zehnten Saisontor vorantrieb, als er in der 55. Minute durch Freund und Feind das Leder aus zwölf Merten ins untere rechte Toreck zirkelte. Spannend machte es dann aber noch einmal SVG-Keeper Omar Younes, der bei einer weiten Flanke nicht herauskam, um zu klären, sodass Michele Fassa den Ball erlaufen konnte und das 1:2 markierte. Für die Entscheidung sorgte Abwehrspieler Jannis Hungerland der einen Eckball von Mehmet Kaan Arlier per Kopf zum 3:1 verwertete.

Inzwischen dreht sich bei der SVG das Personalkarussell. Sicher scheint der Wechsel von Richard Hehn zum Stadtrivalen 05. Von Absteiger Sparta Göttingen soll Richard Alex Rocha an den Sandweg kommen.

Tore: 1:0 Krenzek (45. + 2), 2:0 Krenzek (55.), 2:1 Fassa (62.), 3:1 Hungerland (67.).

(Walter Gleitze/gsd)