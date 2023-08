1:4 gegen Lupo Wolfsburg: Aus im NFV-Pokal für SSV Nörten

Nörten im Angriff: Neuzugang Christos Zlatoudis (am Ball) zieht ab, Wolfsburgs Maxim Safronow (roter Dress, Mitte) stemmt sich dem SSVer entgegen. © Kaja Schirmacher

Raus mit Applaus: Gegen Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg gab es für Landesligist SSV Nörten eine klare 1:4 (1:2)-Niederlage, wodurch die Mannschaft von Trainer Oliver Gremmes aus dem NFV-Pokal ausschied.

Nörten – Offiziell 220 Zuschauer spendeten hinterher den tapferen SSVern Beifall für eine engagierte und couragierte Leistung.

„Wir haben gutmitgehalten, die Niederlage ist um ein Tor zu hoch ausgefallen“, meinte der Nörtener Coach hinterher. In der Tat bot der klassenniedere Klub dem aktuellen Oberliga-Zweiten über weite Strecken Paroli und hatte durch Silvan Steinhoff und Nils Hillemann zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Doch wie meistens kommt es dann anders:

Nach 27 Minuten brachte Wolfsburgs Andrea Rizzo sein team in Front, als er einen Abpraller von SSV-Keeper Aron Döhne per Abstauber verwandelte. In der 41. Minute erhöhte Lasse Homann auf 2:0 für die Gäste. Alles klar für Lupo? Noch nicht ganz! Denn Steinhoff brachte Nörten kurz vor der Pause mit einem Kunstschuss auf 1:2 (45.) heran. Alles drin also noch für Halbzeit zwei!

Bent Friebe hatte nach einer Stunde sogar die Chance zum 2:2, doch drei Minuten später traf Rizzo im Nachschuss zum zweiten Mal für Lupo zum 3:1. Womit die Partie eigentlich durch war. Doch der eingewechselte Simon Ginsberg sorgte mit einem tollen Freistoß an die Latte noch einmal für einen Paukenschlag (75.). Aber Lupo ließ sich nicht beirren, traf erneut durch Rizzo in die lange Ecke zum 4:1 (82.). „Den Gegentoren gingen Abwehrfehler von uns voraus“, monierte Nörtens Steinhoff nach dem Abpfiff. Jetzt kann sich Nörten auf die Landesliga konzentrieren - am Sonntag geht’s zu Aufsteiger Bleckenstedt. (haz/gsd)