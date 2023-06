3:1 gegen MTV Wolfenbüttel: SSV Nörten gelingt die Krönung der Saison

Da ist das Ding: Kapitän Dennis Zeibig reckt den Bezirkspokal in Richtung Nörtener Himmel. Begleitet von der obligatorischen Bierdusche. © Hubert Jelinek/gsd

Dem SSV Nörten-Hardenberg ist mit dem Gewinn des Fußball-Bezirkspokals die Krönung der Saison 2022/23 geglückt.

Nörten – Als die Spieler der Schwarz-Gelben in ausgelassener Jubelstimmung mit ihren Anhängern und Unterstützern am Sonntag auf dem Platz an der Bünte nach dem 3:1 (2:0)-Sieg im Finale gegen den MTV Wolfenbüttel diesen Triumph auskosteten, zeichnete sich bereits ab, dass die Feierlichkeiten wohl weit über Mitternacht hinaus andauern könnten.

Durchaus verständlich, schließlich gewinnt man nicht jedes Jahr den Bezirkspokal. Seit dem letzten Pokaltriumph auf Bezirksebene durch die 1966er Mannschaft sind immerhin 20 826 Tage ins Land gegangen. Das muss einfach gefeiert werden.

Der Pokalsieg war allerdings nicht der einzige Grund zu feiern, denn mit Dominik Hillemann und Julian Keseling verabschiedeten sich mit dieser Partie auch zwei Urgesteine aus der 1. Mannschaft. Und das mit Glanzleistungen. Der scheidende SSV-Keeper vollbrachte gegen Christel eine Heldentat und bereitete damit indirekt die 1:0-Führung für seine Mannschaft vor, als Lucas Duymelinck im Gegenzug mit letztem Einsatz vollstreckte.

Noch einmal stand Dominik Hillemann im Blickpunkt, als er einen Klöppelt-Schuss aus dem oberen Torwinkel holte. Weil Duymelinck unter Mithilfe des Wolfenbüttelers Linek ein zweites Mal traf, ging Nörten mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause.

Damit hatte der SSV bereits eine Hand an der Trophäe. Doch ab der 60. Minute wurde es hektisch, als Thorben Rudolph nach einem Foulspiel Rot sah und die Gäste alles nach vorn warfen. Weil mit dem folgenden Freistoß Wolfenbüttel zum Anschluss kam, begann der Kampf gegen die Uhr. Doch die leidenschaftlich agierenden Nörtener mobilisierten die letzten Kräfte.

Die Abwehrrecken Keseling, Horst, Baar und Zeibig kauften den alles nach vorn werfenden Gästen den Schneid ab, warfen sich in jeden Schuss und feuerten sich bei jeder gelungenen Aktion gegenseitig an. Dieser Mannschaftsgeist trug die Truppe letztlich zum Erfolg. In der 87. Minute brachen an der Bünte schließlich alle Dämme, als Bent Friebe seine Mannschaft mit dem dritten Treffer belohnte.

„Jungs: Wir haben uns heute mit allen Kräften gewehrt und diesen Pokal verdient gewonnen“, lobte Kapitän Dennis Zeibig im Teamkreis, ehe alles in lautstarke Jubelgesänge über ging. Zuvor hatte Zeibig vom Spielausschuss-Vorsitzenden Jörg Zellmer den Pokal entgegengenommen. Anschließend ging es in den heiß ersehnten Feiermodus. Ende offen.

(Ottmar Schirmacher)

Pure Freude: Lucas Duymelinck steuerte zwei Treffer zum Finalsieg bei. © Ottmar Schirmacher