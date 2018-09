Geismar-Trainer Versemann: Zurück in der alten Heimat

Göttingen/Bovenden. Nach der Spielpause absolvieren die HSG Göttingen und die HSG Plesse-Hardenberg erst ihre zweiten Spiele in der Handball-Oberliga der Frauen.

Plesse muss dabei erneut reisen, tritt in Peine an. Die HSG trägt dagegen ihr zweites Heimspiel gegen Rohrsen aus. Geismar hat in Hollenstedt eine schwere Auswärtsaufgabe.

MTV Vater Jahn Peine - HSG Plesse-Hardenberg (Sa., 18.30 Uhr). Für das Burgenteam dürften die Trauben in der traditionsreichen Sporthalle am Silberkamp, die schon Zweitligahandball gesehen hat, sehr hoch hängen. Der Tabellensiebte der Vorsaison setzte dort am ersten Spieltag mit dem Erfolg über Northeim gleich ein dickes Ausrufezeichen. Peines neuer Trainer Lutz Benckendorf möchte „nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Dabei setzt er auf eine offensiv ausgerichtete Abwehr und erfolgreiches Tempospiel.

Das funktionierte aber am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger aus Geismar nicht. Maike Lapschies, die das Training der HSG hauptamtlich übernommen hat, war bei der 27:29-Niederlage des nächsten Kontrahenten vor Ort. „Wenn wir zu unserer alten Stärke zurückfinden, können wir in Peine sicher gewinnen. Letztlich wird es von der Tagesform abhängen. Die Chancen stehen 50 zu 50.“

Neben Wurftraining stand unter der Woche vor allem die Verfeinerung der Abstimmung in den Übungseinheiten auf der Agenda. Das gilt für die Abläufe im Rückraum, aber auch für den Mittelblock in der Defensive. „Das hat im ersten Spiel gegen Badenstedt nicht gepasst“, so Lapschies. Offen ist das Mitwirken der A-Jugendlichen Anneke Schütze und Ricarda Reinholz. Dafür ist Lena Seitz aus dem Urlaub zurück und einsatzbereit.

TV Jahn Hollenstedt - MTV Geismar (Sa., 17 Uhr). Das zweite Auswärtsspiel ist für den Aufsteiger schon die weiteste Fahrt in der neuen Spielklasse. Hollenstedt kanzelte zunächst Altencelle mit 28:13 ab, verlor dann aber ebenso deutlich mit 16:23 in Northeim. Der erste Sieg in der 4. Liga – mit 29:27 gegen Peine wird dem Neuling frischen Mut und Zuversicht gegeben haben. Mit 13 Treffern in zwei Spielen ragt Neele Diek bislang heraus.

Ganz speziell wird dieses Match für Trainer Lennart Versemann: Er ist gebürtiger Hollenstedter, kehrt zu seinem Heimatklub zurück. „Ein sehr besonderes Spiel für mich, ein großes Wiedersehen“, freut er sich auf die Rückkehr zu Familie, Freunden und Bekannten. „Die habe ich aber schon eingenordet, dass sie diesmal für Geismar sind.“ Intern hat er beim MTV gesagt, dass er aus beiden Spielen gegen seinen Ex-Klub mindestens zwei Punkte holen will. Was Versemann besonders stolz macht: Sein Team hat darauf gedrängt, extra noch eine dritte Trainingseinheit am Mittwoch einzuschieben. Hintergrund: In Hollenstedt darf mit „Patte“ gespielt werden, was der MTV überhaupt nicht kennt. So hat man auf dem Tartan-Freiplatz an der IGS Geismar mit Kleber trainiert, um gewappnet zu sein.

HSG Göttingen - MTV Rohrsen (So., 17 Uhr). Für die HSG-Frauen ist die Heimpartie gegen Rohrsen erst das zweite Spiel, da die Begegnung bei der HSG Plesse auf den 31. Oktober verlegt wurde. Der MTV gewann seine bisherigen Spiele gegen Wolfsburg (37:28) und den TV Hannover-Badenstedt II (30:24) deutlich. Rohrsen gilt als Mit-Favorit auf den Titel. „Der erste dicke Brocken für uns“, glaubt HSG-Trainer Uwe Viebrans. „Zuhause haben wir uns gegen den MTV aber immer gut geschlagen.“ Bis auf Kimberly Schmieding (Fuß-OP) und Franziska Gräser, die vor dem ersten Spiel Mutter eines Jungen wurde, sind alle dabei. Auch Neuzugang Lara Meroth, die Viebrans als „Gewinn für unsere Abwehr“ sieht. Im Angriff müsse sie „noch langsam reinwachsen“. (zys/haz-gsd-nh)