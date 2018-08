Generals heiß auf das Topduell gegen Wolfsburg

Göttingen. Die Göttingen Generals starten am Sonntag um 15 Uhr gegen die Wolfsburg Blue Wings ins erste der beiden wichtigsten Spiele der Saison.

Während Wolfsburg bislang alle Spiele für sich entscheiden konnte und somit ungeschlagen auf Platz eins der Tabelle steht, mussten die Generals am vergangenen Sonntag in Hannover ihre erste Niederlage einstecken. Zu viele Probleme gab es in der Defense, sodass die 40 Punkte der Offense nicht zum Sieg reichten. Aber dies soll am Sonntag anders werden.

Defensive bisher stark

„Zwar haben wir eine kurze Woche, das heißt nur zwei Trainingseinheiten bis zum Spiel am Sonntag, gehabt, aber wir haben hart gearbeitet. Am vergangenen Sonntag liefen keine grundlegenden Sachen schief. Viel mehr waren es die Kleinigkeiten und Feinabstimmungen, die aufgrund von Verletzungen und daraus resultierenden Umstrukturierungen in der Defense falsch liefen. Wir haben die Trainingseinheiten genutzt, um hier stark nachzubessern,“ sagte Generals-Spieler und Sprecher Lukas Helfrich. „Die Offense hat sich nun sechs Spiele lang eingespielt, aber am kommenden Sonntag kommt der Härtetest. In sieben Spielen hat die Defense der Blue Wings nur insgesamt 110 Punkte zugelassen, also im Schnitt 16 Punkte pro Spiel. Das ist sehr wenig“, so Helfrich weiter.

Und tatsächlich ist die Defense-Leistung der Blue Wings bislang beachtlich. Aber nicht weit dahinter steht statistisch die Defense der Generals. Für sie waren es auch nur 122 Punkte in sieben Spielen, also im Schnitt 17,5 Punkte pro Match. Tatsächlich kassierte die Defense der Generals jedoch 61 Punkte allein im letzten Spiel gegen Hannover, also genau so viele Punkte wie in allen vorangegangen sechs Spielen der Saison insgesamt.

Bis Sonntag ließ die Defense der Generals im Schnitt nur 10 Punkte pro Spiel zu. „Eine verdammt starke Leistung“, so Helfrich. „Wir müssen das letzte Spiel einfach als Ausrutscher betrachten, der uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Die hohen Siege der ersten sechs Spiele sind nicht normal im Football. Das Niveau in der Liga aktuell zu unterschiedlich. Mit Wolfsburg jedoch kommt am Sonntag der stärkste Gegner der Liga nach Göttingen. Wir freuen uns tierisch.“

Ein alter Bekannter

Wolfsburg ist ein alter Bekannter für die Generals. So gab es in den vergangenen zwölf Jahren bislang zehn Begegnungen zwischen den Göttingen und dem Team aus der VW-Stadt. Neun davon konnten die Göttinger für sich entschieden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Göttinger Team mit zuletzt starken Problemen in der Defense gegen ein ungeschlagen starkes Wolfsburger Team auf dem Platz zeigen wird. (gsd/nh)