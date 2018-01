Generals zurück in die Oberliga

Football: Göttinger Klub lädt zu Probetraining und Superbowl-Party ein

+ Lukas Helfrich

Göttingen. Die Generals stecken mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison. Überraschenderweise werden die Göttinger in der neuen Spielzeit „nur“ in der Oberliga statt in der Regionalliga antreten, in der sie 2017 mit 9:15-Punkten sicher den Klassenerhalt geschafft hatten.