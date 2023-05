Göttingen 05 als Party-Crasher für Aufstiegskandidat Vorsfelde?

Augen zu: Der 05er Leon Lübberstedt (li.), hier gegen Harzburgs Kai Zechel, erwartet den Spitzenreiter. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen 05 erwartet in der Fußball-Landesliga Spitzenreiter SSV Vorsfelde, die SVG spielt beim Zweiten MTV Wolfenbüttel, Sparta Göttingen muss im Aufsteigerduell in Wahrenholz ran.

MTV Wolfenbüttel - SVG Göttingen (Sa., 17 Uhr). „Meine Spieler und ich freuen uns auf dieses Spiel“, sagt SVG-Trainer Dennis Erkner und begründet sogleich: „Der Gegner spielt auch gern nach vorn, stellt sich nicht hinten rein, spielt volles Brett, das mag ich.“ Abwehrchef André Weide fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich vor zwei Wochen in Wahrenholz zugezogen hatte. Seinen Part wird Alexander Kern einnehmen. Für das vor einer Woche aus bekannten Gründen abgesagte Spiel – dem SVG-Spieler geht es inzwischen besser – gegen den TSC Vahdet Braunschweig ist ein Nachholtermin gefunden worden. Diese Partie wird nun am Pfingstmontag, den 29. Mai, um 15 Uhr am Sandweg angepfiffen.

Göttingen 05 - SSV Vorsfelde (So., 15 Uhr). „Ob wir zu einem schönen Spiel beitragen können, weiß ich nicht, von den Vorsfeldern weiß ich es, das haben sie über die gesamte Saison bewiesen“, sagt 05-Trainer Jozo Brinkwerth über den souveränen Spitzenreiter, der mit einem Sieg im Maschpark die Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg endgültig festmachen kann. Bei den 05ern fehlt Gerbi Kaplan aufgrund seiner Rotsperre. Fehlen werden auch Jannik Hartwig – er sah in Kästorf die Gelb-rote Karte – sowie Florian Reinke und Leon Scheidemann. Trainiert haben wieder die beiden Stürmer Jannis Wenzel und Norick Florschütz, ihr Einsatz ist aber fraglich. „Wir haben trainiert, als wenn es um die deutsche Meisterschaft geht“, so Brinkwerth, der hofft, dass sich kein weiterer Spieler verletzt oder ausfällt mit Blick auf die englische Woche mit dem Spiel am Mittwoch bei der SVG und dem Pokalspiel gegen Nörten am Sonntag drauf.

VfL Wahrenholz - Sparta Göttingen (So., 15 Uhr). Die Gäste haben sich wohl mit dem Abstieg abgefunden. Gleichwohl fordert Sparta-Trainer Enrico Weiß von seinem Team, in den letzten Spielen dennoch alles zu geben, zumindest einen Punkt aus Wahrenholz mitnehmen zu wollen. (wg/gsd)