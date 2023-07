Dämpfer für Aufsteiger Bovenden, Rettungswagen bei Göttingen 05

Unter Kontrolle: Bovendens Florian Corsmann (gelbes Trikot) behauptet den Ball vor Baunatals Doppeltorschützen Egli Milloshaj (links). © Hubert Jelinek/gsd

Mit zahlreichen Testspielen setzten die heimischen Fußball-Teams die Vorbereitungsphase auf die kommende Saison fort. Dabei bestritt Landesliga-Aufsteiger Bovender SV gleich zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen.

Bovender SV - KSV Baunatal 0:6 (0:5). Nach dem 5:0 am Freitag in Rosdorf setzte es für Landesliga-Neuling Bovender SV gegen den Hessenligisten einen herben Dämpfer. „Wir sind auf hohe Qualität getroffen“, meinte Bovendens Coach Nils Reutter hinterher. „Wir haben taktische Fehler gemacht und waren im Spielaufbau nicht gut. Wir werden diese Erkenntnisse mitnehmen.“

Beim vom Tobias Nebe (ehemals SVG Göttingen) gecoachten KSV fehlten dabei noch fast ein Dutzend Spieler. Dennoch zeigten die physisch überlegenen Nordhessen den Südniedersachsen in diesem Test die Grenzen auf. KSV-Keeper Wilke war in der ersten Halbzeit nahezu beschäftigungslos – so wenig brachten die Bovender in der Offensive zustande. Dafür rollte ein Angriff nach dem anderen Richtung BSV-Schlussmann Blum, der im gesamten Verlauf der Partie noch gut ein halbes Dutzend glasklarer Chancen für die Gäste mit Klasse-Paraden vereitelte. Zwei der ersten vier Treffer für Baunatal entsprangen krassen Abwehrfehlern der Gastgeber. Der schönste Treffer gelang dem KSVer Jonas Springer beim 0:5 mit einem tollen Seitfallzieher fast in den rechten Winkel. Die ersten gefährlichen Schüsse auf das Baunataler Tor brachten Iloge und Metje kurz nach der Pause zustande. Der eingewechselte Moritz Hansen traf nach 67 Minuten nur die Latte.

Tore: 0:1 Milloshaj (18.), 0:2 Milloshaj (21.), 0:3 Schäfer (31./FE), 0:4 Enekegho (33.), 0:5 Springer (40.), 0:6 Lindenthal (83./FE).

SC Rosdorf - Bovender SV 0:5 (0:4). Der Landesliga-Aufsteiger sorgte beim Bezirksliga-Aufsteiger schon in der ersten Halbzeit mit vier Toren für klare Verhältnisse.

Tore: 0:1 Pomper (8.), 0:2 Iloge (20.), 0:3 Metje (40.), 0:4 Pomper (44.), 0:5 Hansen (50.).

TSV Landolfshausen/Seulingen - TSV Heiligenrode 4:0 (2:0). Gegen den hessischen Gruppenligisten fiel das Resultat deutlich aus, doch es spiegelte nicht das Spiel wider, gab TSV-Coach Jünemann zu. „Wir waren manchmal etwas nachlässig in der Abwehr, deshalb war das Ergebnis zu hoch.“ Fleißnoten verdienten sich die beiden Stürmer Tim Krellmann und Julian Muster, die beide trafen. Auch Nico Diederich krönte seine Leistung mit dem vierten Treffer.

Tore: 1:0 Krellmann (8.), 2:0 Muster (44.), 3:0 Diederich (60.), 4:0 Krellmann (80.).

Göttingen 05 - FSV Dörnberg 1:1 (1:0). Für ein Testspiel ging es viel zu hart zu! Der Schiedsrichter zückte ein halbes Dutzend Mal Gelb. Kurz vor Schluss rasselten der 05er Hebun Kaplan und ein FSVer bei einem Kopfballduell in der Luft mit den Köpfen zusammen – die Sanitäter im herbeigerufenen Rettungswagen mussten sich um beide Spieler kümmern. „Wir haben uns viel zu schwer getan“, monierte 05-Trainer Jozo Brinkwerth. Erneut habe sein Team die zahlreichen Chancen nicht genutzt. Am vergangenen Mittwoch hatte 05 durch ein Tor von Linus Nolte 1:0 bei Adler Weidenhausen gewonnen.

Tore: 1:0 Nolte (8.), 1:1 Stück (65.).

RSV Göttingen 05 - SG Schönhagen/Sohlingen 5:0 (2:0). „Eine ordentliche Leistung in unserem zweiten Test“, meinte der neue RSV-Coach Jan-Philipp Brömsen. In der ersten Halbzeit sei sein Team läuferisch gut gewesen. In den nächsten Tests gegen den TSV La/Seu und Nesselröden werde man demnächst aber wohl mehr gefordert.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Pfeifenschneider (18., 31., 51., 61./FE), 5:0 Paramarajah (80.). (haz/gsd)