Göttingen 05 gegen Nörten: Schlägt „Derby-Gerbi“ wieder zu?

Teilen

Abgeblockt: Göttingens Gerbi Kaplan (am Ball) gegen Nörtens Christian Horst – eine Szene vom 3:0-Sieg der 05er gegen den SSV am 27. November 2022. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen 05 oder SSV Nörten-Hardenberg? Wer von den beiden südniedersächsischen Kontrahenten erreicht das Finale um den Fußball-Bezirkspokal?

Göttingen/Nörten – Die Antwort darauf machen beide Mannschaften in der Vorschlussrundenpartie am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Maschpark unter sich aus. In der anderen Partie trifft Germania Bleckenstedt (Tabellenführer Bezirksliga 3) auf den Landesligazweiten MTV Wolfenbüttel.

Ausgetragen wird die Partie nun doch auf Kunstrasen - 05 verspricht sich davon größere Erfolgschancen, weil es an den „Gummi-Platz“ gewöhnt ist. „Wir trainieren zu 95 Prozent auf dem Kunstrasen – warum sollen wir dann nicht diesen kleinen Vorteil nutzen?“, fragt 05-Trainer Jozo Brinkwerth. „Wir versprechen uns da auch eine bessere Leistung.“ Zudem hatten die 05er im Pokalwettbewerb bislang nur Auswärtsspiele, da denkt man zunächst mal an sich selbst. Dumm nur für die Zuschauer, die zahlreich erwartet werden, weil die Seh-Bedingungen um den Kunstrasen herum schlechter sind als auf dem Rasenplatz.

Zum 05-Erfolg soll auch wieder Gerbi Kaplan beitragen! Beim BVG Wolfenbüttel (4:0) fehlte „Derby-Gerbi“ wegen der fünften Gelben Karte, die er sich fürs Trikot ausziehen nach seinem zweiten Tor beim 3:1-Sieg im Stadtduell bei der SVG einhandelte. Auch Bock und König (zuletzt erkrankt) sowie Scheidemann (nach Urlaub) stehen wieder zur Verfügung. Bei Gremler und Tacke ist ein Einsatz noch fraglich.

Immer wieder speziell ist dieses Duell 05 gegen Nörten für „Jelle“ Brinkwerth – schließlich ist der SSV sein Ex-Klub und Nörtens Ex-Teammanager Detlef Ott sein Schwager. Und die verwandtschaftlichen Beziehungen werden sogar noch ausgebaut: Am Samstag ist die kirchliche Hochzeit von Otts Tochter und SSV-Torhüter Dennis Koch. Deshalb fehlt Brinkwerth auch beim 05-Auswärtsspiel bei Vahdet Braunschweig.

Ein ausgesprochener Favorit ist nicht zu auszumachen – es sein denn, dass der Heimvorteil für die Göttinger spricht. Um Landesliga-Punkte gewann Nörten zu Hause mit 2:1, dafür revanchierten sich die 05er mit einem 3:0-Sieg.

An diese letzte Partie im Maschpark hat Nörten keine guten Erinnerungen, denn am 27. November 2022 war der SSV chancenlos. Danach bestritten die Nörtener 13 Spiele (10 Siege) und kam dabei auf 31 Punkte. Im gleichen Zeitraum holte 05 in 12 Partien acht Siege (bei 25 Zählern).

„Wenn wir schon so weit gekommen sind dann wollen wir natürlich auch ins Finale. Ich denke, das will 05 aber auch. Daher erwarte ich einen offenen Schlagabtausch vor einer hoffentlich großen Zuschauerkulisse“, hofft Nörtens Trainer Oliver Gremmes. Bis auf Melvin Zimmermann (Urlaub) hat der Coach seinen Kader komplett zur Verfügung.

Sogar einen Neuzugang kann Gremmes aufbieten: Der vom Ligakonkurrenten SVG Göttingen an die Bünte gewechselte Justin Taubert wird erstmals für den SSV aktiv sein. (osx/haz-gsd)