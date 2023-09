Göttingen 05 schießt sich fürs Derby bei der SVG warm

Von: Helmut Anschütz

Herausrragend: Bovendens Dennis Falinski ist per Kopf eher am Ball als der 05er Jannik Hartwig (4). Vorn der 05er Leon-Birk Lübberstedt (24). © Hubert Jelinek/gsd

Zumindest am vergangenen Freitagabend hatte sich Göttingen 05 durch den 4:2 (2:2)-Sieg gegen Aufsteiger Bovender SV Platz eins in der Fußball-Landesliga zurückerobert.

Göttingen – llerdings nur für 22 Stunden, denn am Samstag schob sich Eintracht Braunschweigs U 23 durch ein 2:0 in Lehndorf wieder auf die Pole Position.

Grämen müssen sich die 05er deshalb nicht. Sie fuhren den vierten Sieg im sechsten Match ein – hochverdient! Sozusagen war Nachbar BSV „nur“ ein Aufbaugegner für die Schwarz-Gelben für das nächste Derby am kommenden Sonntag bei der SVG.

05-Trainer Jozo Brinkwerth war erstmal happy: „Der größte Gegner ist in unserem Kopf – und den haben wir besiegt. Klasse Jungs, genießt das Wochenende!“, gab er seinen Jungs mit auf den Weg. „Das 3:3 gegen Bleckenstedt und das 1:3 in Braunschweig steckte noch in den Köpfen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Genauigkeit. Der Sieg ist natürlich für das Selbstvertrauen gut.“

Genugtuung auch bei Dreifach-Torschütze Florian Reinke: „Das war ein guter Tag. Wir haben nicht gut gespielt, aber es muss auch mal so reichen. Der Platzverweis für Bovenden hat sich nicht so gravierend ausgewirkt. Jetzt haben wir richtig Bock auf das Derby bei der SVG. Wir haben uns dafür warmgeschossen.“

Nach einem Latten-/Pfostentreffer von Jannik Hartwig stellte BSV-Goalgetter Falinski die Partie mit dem 0:1 auf den Kopf. Aber die 05er schüttelten sich nur kurz und Flo Reinke kippte das Match mit seinem Doppelpack zum 2:1. Da fehlte dem BSV ab der 13. Minute schon Torwart Nima Eslami wegen Handspiels außerhalb des Strafraums; Jan-Niklas Blum kam rein, Jannes Metje nahm BSV-Coach Reutter dafür raus. Bovenden wehrte sich tapfer, hielt (noch) dagegen und glich durch Sven Iloge aus.

Nach der Pause nahm das Übergewicht der 05er zusehends zu, vom BSV war offensiv immer weniger zu sehen. So drückte das Brinkwerth-Team auf die erneute Führung, für die dann Neuzugang Raphael Polczyk per Flachschuss nach schönem Rückpass von Gerbi Kaplan sorgte. Reinkes dritter Treffer war sein sechstes Saisontor – ebenso viele erzielte auch Kaplan.

Bovendens Fußball-Abteilungsleiter Daniel Vollbrecht: „80 Minuten nur zu zehnt, da standen wir unter Dauerdruck. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas fallen lassen, defensiv viel Laufarbeit verrichtet. 05 hat schon Qualität. In den nächsten Spielen müssen wir jetzt Punkte holen.“ Am besten jetzt gegen Lehndorf.

BSV-Trainer Nils Reutter: „Nach der schnellen roten Karte war unser Matchplan natürlich genauso schnell dahin.“ (Helmut Anschütz/gsd)