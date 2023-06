Göttingen 05 siegt 2:1 beim SC Hainberg: Kaplan entscheidet Derby

Von: Helmut Anschütz

Durchgesetzt: Der 05er Jannes Gremler hat gegen Hainbergs Torschützen Marcel Könen (rechts) das Nachsehen.

Im 41. und damit vorletzten Südniedersachsen-Derby kam Göttingen 05 bei Absteiger SC Hainberg vor 250 Zuschauern zu einem knappen, aber verdienten 2:1 (1:1)-Auswärtssieg.

Göttingen – Entschieden hat das Stadtduell 05-Stürmer Gerbi Kaplan, der erst mit einem Flachschuss in die lange Ecke und dann mit einem Foulelfmeter an den rechten Innenpfosten erfolgreich war.

Um so ungewöhnlicher der Kommentar von Kaplan nach der Partie: „Es war ein fürchterliches Spiel, aber der Sieg ist verdient! Wir haben keinen guten Ball gespielt. Aber wir gewinnen auch mal ein dreckiges Spiel. Fußball gespielt hat mehr der SC Hainberg.“ Bemerkenswert, wie Kaplan diese Partie absolut richtig einordnete!

Die Hainberger hatten zunächst den besseren Start und gingen nach einem Ballverlust von Ole Grams durch Marcel Könen in Front, nachdem der Hainberger energisch wegzog und 05-Keeper Henze aus rund 16 Metern keine Chance ließ. In der Folge übernahmen aber die Gäste das Kommando und kamen durch Kaplans satten Flachschuss aus halblinker Position ins rechte Eck zum verdienten Ausgleich. 05 bestimmte danach die Begegnung eindeutig und hätte durch Linus Nolte und Len- nart Sieburg in der 38. Minute in Führung gehen können, doch im Gewühl vor dem Hainberger Gehäuse ließ der klare Abschluss zu wünschen übrig.

Hainberg spielte in der Folge wieder besser mit, aber es war wie in der gesamten Saison: Das i-Tüpfelchen fehlte, ebenso die Durchschlagskraft im Strafraum.

Nach einem Abseitstor von Luca Bock konnten die 05er und ihr Anhang über das 2:1 jubeln: Sieburg wurde von Hainbergs Miran Hamza zu Fall gebracht, Schiedsrichter Schmidt-Schweda entschied auf Strafstoß, den Kaplan unten an den rechten Innenpfosten zimmerte, von wo der Ball reinsprang (64.). Dem 05er Sieburg war nach 68 Minuten kein Glück vergönnt, als er nur die Lattenunterkante traf.

In der Hainberger Schlussoffensive entschärfte Goalie Henze einen guten Schuss von Mo Taboure per Hechtparade, ehe Könens 18-m-Schuss rechts vorbeiflog.

„Ohne Kaplan hat 05 keine Chance“, meinte SCH-Coach Oliver Hille hinterher mutig. „Wir haben gut gespielt, aber wieder die Chancen nicht genutzt.“ 05-Kollege Jozo Brinkwerth: „Wir können besser spielen. Fast hätten wir uns selbst ein Bein gestellt.“

Tore: 1:0 Könen (6.), 1:1 Kaplan (23.), 1:2 Kaplan (64./Foulelfmeter).

SCH: Mühlhausen - Wendt, Hamza, Klingebiel, Fiedler (57. Kutsche) - Könen, Bettermann (70. Lukas), Gundlach, Oberheim (57. Noe) - Taboure - Marks (57. Cichon). 05: Henze - Soltendieck, Lübberstedt, Grams (59. Hasselbring), Gremler - Nolte (70. Kreter), Bock, König (87. Böll), Sieburg - Kaplan, Baumgardt. (Helmut Anschütz/gsd)