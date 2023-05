Göttingen 05 und SSV Nörten sind bereit für das Pokal-Derby

Völlig abgehoben: Raphael Peinemann (am Ball) gegen La/Seu-Torwart Aleksandar Stankovic. Northeims Angreifer sah nach dieser Szene Gelb wegen Schwalbe. © Hubert Jelinek/gsd

Glück und Kaltschnäuzigkeit fehlen aktuell zwei der südniedersächsischen Fußball-Landesligisten (Northeim und Hainberg).

Göttingen/Northeim – Bei zwei anderen (Nörten und Göttingen 05) lief es dagegen auch am 32. Spieltag sehr gut. Die beiden Top-Teams der Region wappneten sich also schon ein Mal für das anstehende direkte Duell im Bezirkspokal.

Northeim gegen La/Seu

Bei Eintracht Northeim stehen sich die Akteure gerade selbst im Weg. Gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen mühte sich das Team von Trainer Philipp Weißenborn nach Kräften, brachte Gäste-Keeper Aleksandar Stankovic aber nur ein Mal in Bedrängnis, als Ali Ismail freistehend zum Abschluss kam. Der Gäste-Torhüter lenkte das Leder mit einem Reflex über den Kasten (80.). Ansonsten waren die Abschlüsse der Northeimer zu ungenau. Und als der La/Seu-Keeper geschlagen war, rettete Fredrik Grimm nach einem Ismail-Kopfball auf der Linie (8.). Oder der Pfosten stand im Weg, wie bei Tristan Heines Schuss zwei Minuten vor Schluss. Zuletzt beim 0:3 im Derby in Nörten-Hardenberg und jetzt beim 0:2 gegen La/Seu blieb Eintracht ohne Treffer. Obwohl es jeweils einige sehr gute Chancen gab. „Wir versuchen alles. Aber uns fehlt aktuell ein Quäntchen Glück und in einigen Situationen auch die Kaltschnäuzigkeit“, sagt Weißenborn.

Hainberg gegen SVG

Der SC Hainberg haderte zwar mit seinem fehlenden Spielglück, doch Lob bekam das Tabellenschlusslicht nach dem Auftritt gegen die SVG Göttingen (0:2) reichlich. Und zwar vom gegnerischen Trainer. Der scheidende SVG-Coach Dennis Erkner bescheinigte seinem Gegenüber Oliver Hille eine „hervorragende Trainer-Arbeit“, was man vor allem daran erkenne, dass sich die Hainberger trotz quasi chancenloser Ausgangsposition während der gesamten Saison nicht aufgegeben hätten. Vor allem das Verhalten bei gegnerischen Ballbesitz gefiel Erkner beim Gegner sehr gut. Bei der SVG dagegen machten sich mehr als eine Stunde lang die Abstimmungsprobleme bemerkbar, die aufgrund von Erkners Rotation in der Startelf entstanden waren. Trotzdem war der Trainer zufrieden mit seiner Mannschaft. Es gebe immer Spiele, in denen der ursprüngliche Plan nicht aufgehe. Dann gelte es ruhig zu bleiben und irgendwie die drei Punkte mitzunehmen. Das gelang der SVG mit zwei späten Toren.

Göttingen 05

Keine Pause für die 05er! Nach dem Derby bei der SVG am vergangenen Mittwoch müssen sie am morgigen Mittwoch schon wieder ran: Im Bezirkspokal-Halbfinale gegen den SSV Nörten. Beim aus 05-Sicht unbedeutenden 4:0-Sieg in Wolfenbüttel war für Trainer Jozo Brinkwerth das Wichtigste, keinen weiteren Akteur durch Verletzung verloren zu haben. Elf Spieler der ersten Mannschaft bekam der Coach gerade noch zusammen. Der verletzte Noah Tacke saß immerhin auf der Ersatzbank. Vielleicht kann er die Göttinger Personalnot gegen Nörten (Mittwoch, 18.30 Uhr) ja etwas lindern. Gespielt werden soll übrigens auf dem Rasenplatz im Maschpark, weil dort mehr Platz für die Zuschauer ist.

SSV Nörten

Wie für 05 steigt auch für den SSV Nörten-Hardenberg am Mittwoch im Maschpark eines der wichtigsten Spiele der Saison – auch wenn das nicht von allen Verantwortlichen so kommuniziert wird. Doch das Kreispokal-Halbfinale zieht die Aufmerksamkeit der Fußballanhänger in der gesamten Region auf sich. Die Nörtener erledigten ihre Aufgabe vor der Pokalpartie mit einem 3:1-Sieg bei Absteiger TSG Bad Harzburg. Zufrieden registrierte SSV-Trainer Oliver Gremmes dabei, dass neben seinen beiden Torschützen vom Dienst – Lucas Duymelinck und Nils Hillemann – auch der Ex-Northeimer Melvin Zimmermann mit zwei Treffern an frühere Zeiten anzuknüpfen scheint. (ana/haz-gsd/osx/raw)