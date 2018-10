Göttingen Generals heiß auf den Titel

Göttingen. Die Göttingen Generals stehen am Sonntag im Finale der Oberliga Nord den Wolfsburg Blue Wings gegenüber. Dies ist schon das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Saison 2018.

Bisher gingen die beiden vergangenen Partien an die Generäle. Das Heimspiel wurde mit 48:20 und das Auswärtsspiel in Wolfsburg mit 44:31 gewonnen. Kick-off ist um 15 Uhr.

„Wir fiebern diesem Spiel entgegen! Wolfsburg ist immer ein guter Gegner. Wir haben zwar die Spiele der regulären Saison gewonnen, aber gehen leider etwas geschwächt in die Partie“, so Lukas Helfrich, Präsident der Generals. Auf ihn müssen die Göttinger aufgrund eines Außenbandrisses im Sprunggelenk voraussichtlich verzichten. Auch Runningback-Talent Adrian van der Horst fällt nach einem Kreuzbandriss aus. So starten die Generals also ohne Starting Fullback.

Probleme in der Defensive

„Wir greifen jetzt auf erfahrene Jungs zurück, die schon in der Jugend Erfahrung als Runningback sammeln konnten. So ist auch schon im letzten Spiel Marc Krzykovski auf dieser Position eingesetzt worden“, erklärt Headcoach Matthias Schmücker.

Weiter haben die Göttinger auch Probleme in der Defense. So gibt es Probleme auf der Position des Defensiv-Ends. Erfreulich ist jedoch, dass Starting Center der Generals, Nicolas Thiel, im Finale dabei sein kann. „Es ist immer von Vorteil, wenn die Starter auf ihrer Stammposition spielen. Dann müssen wir nichts umherschieben und ersetzen. Jeder Ausfall zieht einen Rattenschwanz hinter sich her“, schloss Schmücker.

Trotz diverser Ausfälle sind die Göttingen Generals heiß auf das Spiel gegen den Niedersachsen-Rivalen und gehen als klare Favoriten in die Partie. (gsd/nh)