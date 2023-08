Nach zwei Witz-Elfern: Northeim gewinnt Derby bei der SVG Göttingen 2:1

Von: Helmut Anschütz

Minimal zu spät gekommen: SVG-Stürmer Steen Zimmermann (weißes Trikot) verpasst den Ball nach einer Hereingabe knapp. Rechts Northeims Marc-Jannick Grunert. © Hubert Jelinek/gsd

Im zweiten Südniedersachsen-Derby in Folge kam Eintracht Northeim nach dem 2:0 gegen Bovenden zu einem glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg bei der SVG Göttingen.

Göttingen – Die Partie war geprägt von zwei Witz-Elfmetern: Während Ali Ismail den ersten zum 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für Northeim nach einen angeblichen Foul verwandelte, scheiterte Julian Kratzert mit einem ebenso umstrittenen Handelfmeter an Eintracht-Torhüter Tim Tautermann.

Die erste Halbzeit gehörte eindeutig den Göttingern, die zu sechs Chancen kamen, zwei davon waren 150-prozentige Möglichkeiten durch Steen Zimmermann, der zunächst rechts durch war und an Tautermann scheiterte (18.). Nur rund 60 Sekunden später löffelte er die Kugel nach Vorarbeit vom schnellen Krenzek volley über die Querlatte. Dazu kamen noch weitere Chancen durch Kratzerts Freistoß (10.), Krenzek (13. und 39.) sowie nochmals Zimmermann per Kopfball (40.). Klares Chancen-Plus also für die SVG, die aber von nach dem Schlusspfiff betrachtet an der schlechten Verwertung ihrer Tormöglichkeiten scheiterte.

Eintrachts Offensiv-Versuche blieben vor der Pause im Ansatz stecken: Schahmirzadeh (26.), Atashfaraz (30.) und Ismail (38.) - das waren alles nur halbgare Möglichkeiten.

Dann die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Niklas Schwab drang in der SVG-Strafraum ein, verfolgt von Amin Al-Debek, der den Northeimer bedrängte. Zu Fall kam Schwab aber erst durch Torwart Omar Younes. Zur Überraschung und zum völligen Erstaunen der gut 300 Zuschauer entschied Referee Hillebrand auf Strafstoß für Eintracht und zeigte Al-Debek auch noch Gelb-Rot, der nach vier Minuten schon Gelb gesehen hatte. Der Ex-SVGer Ali Ismail verwandelte flach links. Das 0:1 stellte den Spielverlauf zur Halbzeit total auf den Kopf.

Die zweite Hälfte verlief dann aber nach der Anzahl der Chancen völlig konträr. Zimmermann (55.) und der eingewechselte Dilsad Kaplan hatten zwar zwei Torgelegenheiten für die SVG, doch zu den weitaus besseren kam Eintracht. Vor allen durch den starken, schnellen eingewechselten Darius Strode, der zunächst an Torwart Younes vorbeizog (67.) und dann rechts vorbei legte.

Eine reine Konzessions-Entscheidung war dann der Handelfmeter für die Göttinger: Nico Fleischmann soll den Ball an den Arm bekommen haben, doch Kratzerts Strafstoß parierte Tautermann (68.). Nach Strodes zweiter Konter-Chance (73.) traf der Eintracht-Neuzugang dann aus 14 Metern links unten zum 2:0 (81.) für das Team von Coach Philipp Weißenborn. Einem genialen Freistoß-Schlenzer fast von der rechten Grundlinie über alle hinweg an den hintern Innenpfosten vom eingewechselten Tarkan Tahiri entsprang der 1:2-Anschlusstreffer, nach dem die SVG nochmal alles nach vorn warf. In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Strode dann noch seine dritte weitere Chance. Schließlich blieb es beim Auswärts-Dreier der Eintracht, der am Ende sogar verdient war - nach der ersten Hälfte jedoch völlig unverdient gewesen wäre.

Tore: 0:1 Ismail (FE, 45.+3), 0:2 Strode (81.), 1:2 Tahiri (87.). - Besonderes Vorkommnis: Eintracht-Torwart Tautermann hält Handelfmeter von Kratzert (68.).

Bezirksliga

FC Grone - Sparta Göttingen 2:4 (1:3). - Tore: 1:0 Lösekrug (20.), 1:1 Podolczak (40.), 1:2 Dalil (45.), 1:3 Obilici (45.+2), 1:4 Podolczak (55.), 2:4 Peric (74.). (Helmut Anschütz/gsd)