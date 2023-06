Göttinger Bezirkspokal-Finals beim FC Grone mit Doppel-Nachspiel

Göttinger JFV-Spieler jubeln nach dem Tor zum 3:1 vor ihren Fans an der Rehbach-Seite. © Hubert Jelinek/gsd

Haben die drei Bezirkspokal-Finals für Nachwuchs-Mannschaften am vergangenen Samstag möglicherweise noch ein heftiges Nachspiel?

Göttingen – In einer langen E-Mail, die in der Nacht von Sonntag auf Montag um 4.33 Uhr im Account gelistet wurde, wirft Lutz Renneberg als Vorsitzender des ausrichtenden FC Grone dem JFV 37 Göttingen erstens vor, dass sich mehr als 100 Fans des JFV, der das Finale der A-Junioren mit 3:

2 gegen Reislingen-Neuhaus gewann, widerrechtlich Zugang zum Platz am Groner Rehbach verschafft hätten. Zweitens kritisiert er, dass der JFV 37 massive Abwerbungsversuche gegenüber Spielern der JFV West vorgenommen habe.

Eintritt erschlichen

Die „gute Stimmung und das gute fußballerische Niveau“ sei, so Renneberg, getrübt worden, als sich „eine Gruppe von mehr als 100 Personen, die eindeutig dem JFV 37 Göttingen (vor allem dem SC Hainberg) zugeordnet werden“ konnte, „einen Zugang über den Rehbach und dann durch die Hecke gewählt“ habe. „Diese Personen haben reichlich Speisen und Getränke entgegen den Bestimmungen – über die alle Vereine der Finalisten per Mail vorab informiert worden sind – über diesen Weg geschmuggelt. Neben dem Müll sei die Krönung gewesen, dass mehrere Personen versucht haben, mit den eingeschmuggelten Flaschen sich Pfandgeld an dem offiziellen Verkaufsstand zu besorgen.“ Den vorm NFV verlangten Eintritt von 1 bzw. 2 Euro sei nicht bezahlt worden.

Abwerbungen

Namentlich benennt Renneberg Abwerbungsaktivitäten von JFV- und SVG-Trainer Karim Abdoulaye gegenüber Spielern des JFV West. Es gebe ein gemeinsames Abkommen, sich nicht gegenseitig Nachwuchsspieler abzuwerben. Daran habe sich der JFV 37 nicht gehalten. Als Abdoulaye am Samstag erneut Gespräche mit JFV West-Spielern führte, sei ihm, Renneberg, „der Kragen geplatzt“. Der Groner Klubchef sprach ein Platzverbot gegen den JFV 37-Trainer aus, der auch bei 05, Rosdorf und Bovenden Spieler abwerbe.

„Wir beteiligen uns nicht an einer Schlammschlacht via Presse“, entgegnet JFV 37-Klubchef David Barié. „Schade, dass dieser Weg gewählt wurde. Wir sollten miteinander-, nicht übereinander reden. Wir werben keine Spieler ab. Wir werden mit Karim Abdoulaye sprechen.“ Es gehe zudem auch nicht um so viele Spieler, wie Renneberg behaupte. (haz/gsd-nh)