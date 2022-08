Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack plötzlich EM-Favoritin

Von: Helmut Anschütz

Teilen

Sand-Gestöber 1: Neele Eckhardt-Noack von der LG Göttingen sprang bei der Dreisprung-Qualifikation bei der EM im Münchener Olympiastadion mit 14,53 Meter so weit wie noch nie! © Imago/ BEAUTIFUL SPORTS/Oliver Kremer

Ganz plötzlich ist sie zumindest eine Titel-Mitfavoritin! Neele Eckhardt-Noack (30) sprang bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchener Olympiastadion in der Qualifikation zum Dreisprung-Finale so weit wie noch nie zuvor.

München/Göttingen – Mit 14,53 Meter zog sie als beste Springerin in diesem Wettbewerb in den Endkampf am Freitag ab 20.55 Uhr ein.

„Am Freitag werden die Karten neu gemischt“, meinte die Athletin von der LG Göttingen, die indes schon länger in Hannover wohnt und trainiert, im kurzen ZDF-Interview. „Einige Mädels sind aber auf hohem Niveau unterwegs.“ Am Mittwochmittag hielt Eckhardt-Noack sie freilich alle in Schach. „Das Publikum hat mit der guten Stimmung geholfen.“

„Alles zur rechten Zeit“, war auch Trainer Frank Reinhardt happy. „Neeles Form stimmt. Manchmal hat man einen guten Tag, mal einen schlechten wie bei der WM in Eugene.“ Im Video habe er gestern nach dem Wettkampf gesehen, dass der Sprung nicht optimal gewesen sei. Reinhardt: „Aber mit 1,5 Meter/Sekunde hatte sie auch einen guten Rückenwind. Es muss eben alles passen“, so Reinhardt kurz vor dem Nachmittags-Meeting des DLV-Teams.

Den Super-Sprung haute die mehrfache deutsche Hallen- und Freiluft-Meisterin im ersten Versuch raus. Nachdem die Weite auf der Anzeigetafel erschienen war, konnte sie sich einen Jubelschrei nicht verkneifen und klatschte sich mit Trainer Reinhardt ab. Da sie mit den 14,53 Meter die sehr stolze Final-Qualifikationsweite von 14,40 Metern übersprungen hatte, war für Eckhardt-Noack (bisherige Bestmarke 14,52 Meter bei der Hallen-EM 2021 in Torun/Polen) die Quali schon abrupt beendet – mit dem großen „Q“ (= Qualifikation) in der Statistik. Diejenigen, die die Qualifikation vorzeitig schaffen, werden aus dem Wettbewerb genommen.

Am Ende war die LGerin eine von nur zwei Dreispringerinnen, die die Qualifikations-Weite übersprangen, die zweite war Patricia Mamona (Portugal) mit 14,45 Meter. Somit wurde das Final-Teilnehmerinnenfeld von unten durch die Athletinnen mit dem kleinen „q“ der Weite nach aufgefüllt.

Das Finale verpasst haben die beiden weiteren deutschen Dreispringerinnen Kristin Gierisch (13,58 Meter) und Jessie Maduka (12,11 Meter). Womit sich die Wachablösung im deutschen Frauen-Dreisprung weiter verfestigt hat: Neele Eckhardt-Noack hat die jahrelang führende Gierisch endgültig abgelöst.

Homeier heute im Finale

Tags zuvor hatte sich bereits wie berichtet mit Merle Homeier (22) die zweite Göttinger LG-Athletin für das Weitsprung-Finale am Donnerstag ab 20.58 Uhr qualifiziert. Mit ihren erzielten 6,49 Meter war die U 23-Vize-Europameisterin von Tallinn 2021 als zwölfte und letzte ins Feld der Final-Teilnehmerinnen gerutscht. (haz/gsd-nh)

Sand-Gestöber 2: Merle Homeier qualifizierte sich bei der EM in München mit 6,49 Meter für das Weitsprung-Finale am Donnerstag um 20.58 Uhr. © Imago/ BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt