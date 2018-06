"Great Barrier Run" jagt seine eigenen Rekorde

Ab durch den Matsch: Auch das ist der Great Barrier Run wie hier 2017 am Uni-Sportgelände Göttingen mit Läuferinnen auch vom THG wie Paula Gehrich (rechts).

Göttingen. Wie populär auch in diesem Jahr der Great Barrier Run, Göttingens beliebtester Hindernislauf, ist, verdeutlichen die neuesten Anmeldezahlen.

Zwar findet dieser Lauf erst am Samstag, 15. September, statt, doch schon jetzt dürfte es erneut einen Melderekord geben. Denn schon knapp vier Monate vor diesem Event haben sich knapp 1700 für diesen spektakulären Lauf am Institut für Sportwissenschaften (IfS) angemeldet.

Im vergangenen Jahr sind rund 2000 Läuferinnen und Läufer diesen Parcours mit vielseitigen Hindernissen und einer abwechslungsreichen Laufstrecke angegangen.

Die Region ist sportverrückt

„Die Region ist und bleibt sportverrückt“, sagt ein überaus zufriedener Mischa Lumme. Er ist Projektleiter des Hindernislaufs, der vom Hochschulsport Göttingen ausgerichtet wird. „Besonders stark sind die Team- bzw. Firmenanmeldungen gefragt, bei denen auch sehr viele Stammgäste dabei sind. Große Teams mit mehr als zehn Personen sind keine Seltenheit mehr, sondern schon fast die Regel“, betont Lumme. Das verdeutlicht vor allem den Gemeinschaftssinn. Teamwork ist besonders gefragt allein am Ende, sich zu bestätigen, solche Herausforderungen wie diesen schweren Parcours bewältigt zu haben.

Wer allerdings geglaubt hat, es werde dieselbe Strecke über die fünf und zehn Kilometer geben wie im Vorjahr, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Die Veranstalter sind fieberhaft bemüht, sich zwanzig Hindernisse auf dem größten Hindernisparcours Südniedersachsens am Sportgelände der Universität Göttingen einfallen zu lassen, die es in sich haben. Derzeit wird intensiv an diesen Hindernissen für den Great Barrier Run gearbeitet. Naturgemäß kommen zu den neuen Hindernissen auch bekannte aus den Vorjahren, die sozusagen bereits den Status eines Klassikers haben. Die Hindernisse aus zum Beispiel acht Meter langen Hangeltürmen, aus Überseecontainern und auch riesigen Traktorreifen verlangen den Teilnehmenden alles ab, jedoch kommt der Spaß, diese zu überwinden, dabei keineswegs zu kurz.

Attraktives Rahmenprogramm

Neben der sportlichen Herausforderung gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit einer eigenen Foodtruck-Meile. In einer der Frühbucherphasen gibt es noch bis zum 15. Juni attraktive Preisvorteile und zusätzliche Rabatte für Teams ab fünf Personen. Alle weiteren Infos und Bildergalerien aus dem letzten Jahr sind dort ebenfalls zu finden. Die Online-Anmeldung ist jederzeit möglich unter www.great-barrier-run.de (wg/gsd)