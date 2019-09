Great Barrier Run mit Rekord: 4100 Starter bezwingen 23 Hindernisse

Rekord! Insgesamt sind am Samstag beim fünften „Great Barrier Run“ mit rund 4100 Menschen 800 mehr an den Start gegangen, als noch vor einem Jahr.

Göttingen – Darunter waren auch 450 Kinder, die mit einer Begleitperson auf einer verkürzten Runde mit sieben Hindernissen starteten.

„Dirty Bug“, „Up and down“ oder “Stairway to heaven” sind nur drei der insgesamt 23 Hindernisse, die es auf der normalen Strecke über fünf Kilometern zu überwinden galt. Dabei scheint es zunächst wenig attraktiv zu sein, durch den Matsch zu robben, über hohe Hindernisse zu klettern oder sich an Leitern entlangzuhangeln. Jedoch ist es genau das, was den Reiz des Laufes ausmacht: Im Team gemeinsam Hindernisse zu überwinden, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und das Gefühl zu genießen, am Ende den Parcours gemeistert zu haben.

Beim Grat Barrier Run gab es beliebte und auch einige neue Hindernisse

Auf der Strecke gab es wieder die beliebten Klassiker, aber auch neue Elemente. Ulrike Maier, Krankenpflegeschülerin des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende, ist zum zweiten Mal dabei. Am schwierigsten fand sie den „Rooftop“, wo man sich an dicken Seilen über eine hohe Holzwand ziehen muss. „Ich habe heute zwei Hindernisse besser geschafft als im letzten Jahr“, sagt sie. Auf die Frage, wieso man bei einem Hindernislauf mitmacht, antwortet Maier, dass der Spaß im Vordergrund steht, es aber zugleich eine tolle „Teambuildingmaßnahme“ sei.

„Vor allem der Start ist etwas ganz Besonderes“, sagt Mathias Paul, Intensivpfleger im Weender Krankenhaus. „In einem dunklen Raum wird man noch einmal motiviert – mit Nebel, Musik und Impressionen aus den vergangenen Jahren – bevor der Vorhang zum Start fällt.

Great Barier Run: Physiotherapeuten unterstützen Teilnehmer im Ziel

Im Ziel gibt es dann die Möglichkeit, sich von Physiotherapeuten Muskeln und Gelenke lockern zu lassen. „Damit es morgen nicht so weh tut“, sagt Tobias Schnedler, Inhaber der gleichnamigen Physiotherapiepraxis in Bovenden.

Auch der Sanitätsdienst hatte einiges zu tun: Fußverletzungen, Schürfwunden und Kreislaufprobleme musste das Team vom Allgemeinen Rettungsverband behandeln. Auch ein ausgeschlagener Schneidezahn war dabei. Eine Food Truck-Meile, Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder, ein DJ und ein Biergarten sorgten bei bestem Wetter für Sportvolksfest-Charakter. ysr