Greitweg-Cup startet

Fußball: Sparta am Donnerstag gegen Hainberg

Göttingen. Der „Greitweg Cup“ erlebt auch 2018 eine Neuauflage. In diesem Vorbereitungsturnier treffen vier Mannschaften aus Göttingen aufeinander. Teilnehmer sind die Fußball-Landesligisten FC Grone und der SC Hainberg und die beiden Bezirksligisten Sparta Göttingen und Göttingen 05, die im Modus Jeder gegen Jeden auf dem Kunstrasenplatz am Greitweg ihre Spiele in normaler Spielzeit von 90 Minuten austragen. Das erste Spiel zwischen Sparta und dem SC Hainberg wird bereits heute um 19 Uhr unter Flutlicht ausgetragen.