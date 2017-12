05 und Grone legen gut vor

Göttingen. Wie schon am ersten Spieltag begann auch der zweite beim 37. Hallenfußballturnier um den Wanderpokal des Göttinger Oberbürgermeisters mit einer Überraschung. Landesligist FC Grone verlor gegen den derzeitigen Bezirksliga-Spitzenreiter Göttingen 05 mit 3:6. Dabei stach bei den Schwarz-Gelben vor allem Lennart Sieburg mit drei Treffern heraus.

Im zweiten Match kam Grone dann aber zu einem standesgemäßen 6:1-Erfolg gegen den Nikolausberger SC. Und auch im dritten fackelte der FC nicht lange und kanzelte den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen 6:0 ab. Damit war der Rehbach-Elf der Einzug in die Zwischenrunde ebenso so wenig zu nehmen wie den A-Junioren von 05. Bei ihnen war augenfällig, dass sich die Vorbereitung auf den Sparkasse & VGH-Cup in der kommenden Woche in der Lokhalle nun schon beim Turnier in der S-Arena auszahlte. So war Lennart Sieburg auch beim 6:0 gegen Ellershausen noch ein weiteres Mal erfolgreich.

Bemerkenswert auch der Auftritt von HNK Göttingen in der erstmals eingeführten Kreisklassengruppe. Die Kroaten feierten zwei Siege gegen SV Inter Roj (4:2) und die SG Drammetal (5:1) und legten damit den Grundstein für die Zwischenrunde am Samstag.

Als bislang erfolgreichste Torschützen erwiesen sich Grones Maurice Taubert und Weendes Jannik Psotta mit je acht Toren jeweils am ersten Spieltag. Weendes König traf bisher siebenmal.

Zu wünschen übrig ließ indes am zweiten Turniertag die Zuschauerresonanz. Nach knapp 500 Fans am ersten Tag waren am Freitag kaum 300 Besucher in der S-Arena.

Souverän qualifiziert

Am ersten Spieltag hatten sich die beiden Bezirksligisten SSV Nörten-Hardenberg und auch Sparta Göttingen in ihren Gruppen mit jeweils vier Siegen souverän durchgesetzt und qualifizierten sich wie auch Bezirksligist Bovender SV, Oberligist und Cupverteidiger SVG Göttingen und die beiden Landesligisten SC Hainberg und der SCW Göttingen für die Zwischenrunde am Samstag. (wg/haz-gsd)