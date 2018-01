FC Grone scheitert schon in der Vorrunde

Bovenden. Riesenüberraschung bereits am ersten Tag des Bovender Fußballhallenturniers. Der mit zwei Cupsiegen (in Adelebsen und Göttingen) angereiste Landesligist FC Grone flog bereits in der Vorrunde raus. Gegen den Kreisklassisten NK Croatia Göttingen gab‘s nur ein 3:3, gegen Kreisligist Türkgücü Münden, der sich für die Zwischenrunde qualifiziert hat, ebenfalls ein 3:3 und eine 2:4-Niederlage gegen Bezirksligist SG Lenglern, auch in der Zwischenrunde. Tenor bei den Groner Spielern war, dass nach zwei Cupsiegen die Luft raus gewesen sei.

Für die Zwischenrunde am Samstag haben sich auch Bezirksligist Sparta Göttingen mit zwei Siegen und einem Remis und die JSG Schwarz-Gelb vom Veranstalter Bovender SV mit zwei Siegen und einer Niederlage souverän qualifiziert. (wg/gsd)