Hainberg gegen Göttingen 05: Vorletztes Derby nur ums Prestige

Abgezogen: Hainbergs Milan Hamsa kann den Schuss des 05ers Norick Florschütz nicht verhindern – eine Szene aus dem Hinspiel, das 05 1:0 gewann. © Hubert Jelinek/gsd

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga kommt es zum Göttinger Stadtderby (Nummer 41 in dieser Saison insgesamt) zwischen dem Schlusslicht und feststehenden Absteiger SC Hainberg gegen Göttingen 05.

Göttingen – Der TSV Landolfshausen/Seulingen erwartet den ebenfalls wie die Hainberger feststehenden Absteiger TSG Bad Harzburg. Die SVG Göttingen ist Gastgeber des SV Lengede.

Alle Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Bereits heute ist Sparta Göttingen, das ebenfalls als Absteiger feststeht, ab 17 Uhr beim Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel gefordert.

MTV Wolfenbüttel - Sparta Göttingen. Klare Rollenverteilung in der Jägermeister-Stadt. Der offensivstarke MTV (106 Saisontore) will Vizemeister werden, Sparta (87 Gegentore) sich nach einem Jahr zumindest anständig aus der Landesliga verabschieden. Punkte scheinen angesichts der aktuellen Form beider Kontrahenten aus Göttinger Sicht aussichtslos. So wird Sparta wohl versuchen, die Schotten dichtzumachen und so wenig Gegentore wie möglich zu kassieren.

Einen neuen Trainer als Nachfolger von Rico Weiß hat Sparta immer noch nicht gefunden und bekannt gegeben. So droht, dass auch immer mehr Spieler den Greitweg verlassen.

SC Hainberg - Göttingen 05. Für die Gastgeber geht es nur noch ums Renommee, für die 05er immerhin noch darum, als bester Göttinger Stadtklub vor der SVG abzuschneiden. Wie in den vergangenen Partien drücken die Schwarz-Gelben weiter Personalprobleme. „Wir haben derzeit zwölf Spieler, davon zwei Torhüter“, klagt Trainer Jozo Brinkwerth. Und das „hoffnungsvolle Nachwuchstalent“ Jürgen Bock, das nächste Woche 56 Jahre jung wird, hat einen weiteren Einsatz abgelehnt. „Er hat mir geschrieben, dass er nur noch in der Oberliga für uns spielen will“, nimmt’s Brinkwerth mit Humor. Zumindest sind König, Scheidemann und Soltendieck wieder im Kader. Bei Hainberg ist Mo Taboure (angeblich bei der SVG im Gespräch) nach der Ampelkarten-Sperre zurück.

SVG Göttingen - SV Lengede. SVG-Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel wünscht sich, dass die Zuschauer schon etwas frühzeitiger in den Krügerpark am Sandweg kommen. Denn vor dem letzten Heimspiel soll der scheidende Trainer Dennis Erkner gebührend verabschiedet werden. Bekanntlich folgt ihm Esmir Muratovic nach, der in dieser Saison den SC Rosdorf, der in der Kreisliga um die Meisterschaft kämpft und derzeit Rang eins einnimmt, aktuell trainiert. Das Team möchte Erkner im letzten Heimspiel einen positiven Abschied mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Lengede bescheren. Zudem kämpfen die Schwarz-Weißen noch darum, diese Landesligasaison als bester Göttinger Verein abzuschneiden, sind derzeit punktgleich mit dem Erzrivalen Göttingen 05, der aufgrund des besseren Torverhältnisses aber vor den SVGern steht.

TSV Landolfshausen/Seulingen - TSG Bad Harzburg. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Ligaprimus und Oberligaaufsteiger SSV Vorsfelde am Pfingstmontag hoffen TSV-Trainer Florian Jünemann und sein Team, sich mit einem Sieg gegen die Bad Harzburger von ihren Fans verabschieden zu können. La/Seu, das sich in dieser Saison prima geschlagen hat, kann diese Spielzeit gar mit einem einstelligen Tabellenplatz beenden – eine Platzierung, mit der vor der Saison wohl nur die Optimisten gerechnet haben. Und so frühzeitig wie in dieser Spielzeit hatte sich der TSV selten den Ligaerhalt gesichert. Erfreulich für Jünemann, dass alle Spieler auch für die kommende Saison zugesagt haben. (wg-gsd/ana/haz-gsd)