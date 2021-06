Hainberg - Göttingen 05: Zum Auftakt gleich das erste Derby

Fußball-Landesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd Derbyzeit in der Landesliga: Landolfshausen/Seulingens Tim Krellmann (20) köpft den Ball vor Hainbergs Julius Bujara weg. In der nächsten Saison stehen sich beide Teams erst Ende November erneut gegenüber. © Hubert Jelinek/gsd

Darauf haben alle heimischen Fußball-Freunde richtig Lust: geregelter Spielbetrieb – zum Beispiel in der Landesliga. Ligenleiter Thorsten Tunkel hat jetzt den vorläufigen Spielplan für die Saison 21/22 veröffentlicht. Und dabei gibt es gleich den ersten Knüller am ersten Spieltag: Der SC Hainberg und Göttingen 05 stehen sich auf dem renovierten Gelände an den Zietenterrassen gegenüber.

Göttingen / Nörten – Reisen muss der SSV Nörten zum Start der 6. Liga: Die Tour führt das Team von Trainer Jan Diederich zum FSV Schöningen. Heimrecht hat dagegen der TSV Landolfshausen/Seulingen: Der selbsternannte „Dorfklub“ erwartet den TSV Germania Lamme aus Braunschweig.

Für die Nörtener steigt das erste Südniedersachsen-Duell Ende September bei den 05ern im Maschpark, auch das zweite Derby ist auswärts bei „La/Seu“. Die Schwarz-Gelben spielen außer gegen Nörten auch gegen La/Seu zunächst zuhause.

Die genauen Termine werden noch beim Staffeltag am 17. Juli fixiert. In unserer Übersicht (Heimspiele fettgedruckt) ist das jeweils letzte Spiel schon das erste der Rückrunde. wegen der ungeraden Zahl von 17 Teams hat eines jeweils spielfrei. Bleibt zu hoffen, dass die Partien auch so durchgeführt werden können und es nicht erneut zu corona-bedingten Einschränkungen kommt. (Helmut Anschütz/gsd)

SSV Nörten

21.8.: Schöningen - SSV

29.8.: SSV - Vahdet Salzgitter



5.9.: BSC Acosta BS - SSV



12.9.: SSV Kästorf - SSV



19.9.: SSV - Bad Harzburg



26.9.: Göttingen 05 - SSV



3.10.: SSV spielfrei



10.10.: MTV Isenbüttel - SSV



17.10.: SSV - Germ. Lamme



24.10.: SC Gitter - SSV



31.10.: SSV - Vahdet BS



7.11.: Landolfshsn./Seul. - SSV



13.11.: SSV - SSV Vorsfelde



21.11.: Eintracht BS II - SSV



28.11.: SSV - SC Hainberg



5.12.: SV Lengede - SSV



12.12.: SSV - Calberlah

Göttingen 05

22.8.: Hainberg - 05



29.8.: 05 - Lengede



5.9.: SV Calberlah - 05



12.9.: 05 - FSV Schöningen



19.9.: Vahdet SZ - 05



26.9.: 05 - SSV Nörten



3.10.: SSV Kästorf - 05



10.10.: 05 - Bad Harzburg



17.10.: BSC Acosta BS - 05



24.10.: 05 spielfrei



31.10.: 05 - MTV Isenbüttel



7.11.: Germania Lamme - 05



13.11.: 05 - SC Gitter



21.11.: Vahdet BS - 05



28.11.: 05 - Landolfshsn./Seul.



5.12.: SSV Vorsfelde - 05



12.12.: 05 - Eintr. BS II

SC Hainberg

22.8.: Hainberg - 05



29.8.: SCH spielfrei



5.9.: Hainberg- Isenbüttel



12.9.: Lamme - Hainberg



19.9.: Hainberg - Gitter



26.9.: Vahdet BS - Hainberg



3.10.: Hainberg - LaSeu



10.10.: Vorsfelde - Hainberg



17.10.: Hainberg - Eint. BS II



24.10.: Hainberg - BSC Acosta



31.10.: Lengede - Hainberg



7.11.: Hainberg - SV Calberlah



13.11.: Schöningen - Hainberg



21.11.: Hainberg - Vahdet SZ



28.11.: SSV Nörten - Hainberg



5.12.: Hainberg - SSV Kästorf



12.12.: Harzburg - SCH

TSV Landolfshausen/Seulingen

22.8.: LaSeu - Germ. Lamme



29.8.: SC Gitter - LaSeu



5.9.: LaSeu - Vahdet BS



12.9.: LaSeu - BSC Acosta BS



19.9.: SSV Vorsfelde - LaSeu



26.9.: LaSeu _ Eintracht BS II



3.10.: Hainberg - LaSeu



10.10.: LaSeu - SV Lengede



17.10.: SV Calberlah - LaSeu



24.10.: LaSeu - Schöningen



31.10.: Vahdet SZ - LaSeu



7.11.: LaSeu - SSV Nörten



13.11.: Kästorf - LaSeu



21.11.: LaSeu - Bad Harzburg



28.11.: Göttingen 05 - LaSeu



5.12.: LaSeu spielfrei



12.12.: Isenbüttel - LaSeu