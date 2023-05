Hainberg hält SVG Göttingen in Schach – bis Kratzert kommt

Von: Andreas Arens

Enger Kampf im Stadtderby: Ensley Gariseb (links) und sein SC Hainberg stellten die SVG um Steffen Doll (unten) lange vor große Probleme. © Hubert Jelinek/gsd

Pragmatismus ist im Fußball gefragt, wenn es spielerisch mal nicht so läuft wie gewünscht. Nach diesem Motto verfuhr auch die SVG Göttingen bei ihrem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg im Stadtderby beim SC Hainberg.

Göttingen – Die Gastgeber waren drauf und dran in Führung zu gehen – doch dann betrat Julian Kratzert den Rasen und wendete das Blatt mit seinen zwei Treffern quasi im Alleingang.

Es hatte viel von Sommerfußball, was die SVG mehr als eine Stunde lang auf dem Hainberg zeigte. Die warmen Temperaturen ließen eher die Hausherren auf Touren kommen als die favorisierten Gäste. Im ersten Durchgang war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die SVG zwar zunächst Feldvorteile erarbeitete, nach vorn aber wenig zwingende Aktionen gelangen.

Besser aus der Pause kamen dann die Hainberger, die durch Daniel Petzke, der allein auf Gäste-Keeper Omar Younes zulief, die große Möglichkeit zur Führung hatten (55. Minute). Doch Younes war auf seinem Posten – wie auch in zwei anderen Situationen, in denen er sein Team vor dem Rückstand bewahrte. „Wenn es blöd für uns läuft, geraten wir in Rückstand. Und dann wird es ganz, ganz schwer“, analysierte SVG-Trainer Dennis Erkner diese Phase.

Die den Coach vielleicht zu besagtem Pragmatismus veranlasste. Denn nach 63 Minuten kamen einige geschonte Göttinger, die sonst in der Startformation stehen, ins Spiel. Unter ihnen auch Julian Kratzert, dessen Anwesenheit einen spürbaren Ruck durchs Team gehen ließ. Mit seinen Treffern in der 71. und 88. Minute (Foulelfmeter) besiegelte der Edeljoker den Derbysieg.

„Nach den Einwechslungen sind wir wieder etwas ruhiger und sachlicher geworden“, sagte Erkner, der in dieser Hinsicht eine Steigerung bei seinen Akteuren ausmachte. „Wir sind in solchen Spielen in dieser Saison oft hektisch geworden. Dieses Mal haben wir uns rechtzeitig gefangen.“

Rechtzeitig natürlich nur für die SVG. Denn die Hainberger waren wieder mal die unglücklichen Verlierer – ein Spiegelbild der Saison, wie SC-Sprecher Jörg Lohse sagt: „Wir haben die Chancen, und der Gegner schießt die Tore.“ Ein Unentschieden wäre aus Sicht der Gastgeber verdient gewesen, so Lohse. Aber: „Es ist wie so oft in dieser Saison. Beim 0:0 hatten wir das Momentum eigentlich auf unserer Seite, aber die SVG war einfach cleverer. Sie haben ihre Chancen reingemacht.“

Genau das ist der Pragmatismus, den eine erfolgreiche Mannschaft benötigt. Oder wie Erkner zu seinem Team sagt: „Es sah von außen nicht aus, als hätte es viel Spaß gemacht, aber auch solche Spiele muss man gewinnen.“ Die Moral stimmt also bei der SVG, aber auch bei Hainberg. „Da lässt sich keiner hängen, Kompliment! Sie haben es super gemacht, vor allem gegen den Ball“, betonte Erkner.

